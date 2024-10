Antoñito Molina invita a sumarse a su aventura al público en La Axerquía

Después de haber colgado de No hay entradas, el artista gaditano Antoñito Molina se reencontró este viernes con su público en Córdoba en el Teatro de la Axerquía, a donde llegó dentro de su gira A la aventura tour.

Molina se dio a conocer con el dúo El Tren de los Sueños, que fundó en 2006 y del que formó parte 12 años hasta que decidió apostar por su carrera en solitario. Tras un respiro en su carrera y una clara evolución en su forma de componer e interpretar sus canciones, en 2017 grabó su primer álbum en solitario, Déjame que te cuente, compuesto por diez canciones creadas únicamente por él, en letra y música. Yo soy pa ti fue el primer single escogido para la promoción de su lanzamiento nacional y que, hoy en día, supera los cinco millones de visualizaciones en Youtube.

En 2020 regresó con más fuerza que nunca con el lanzamiento de un nuevo sencillo, Ya no me muero por nadie, trabajo al que se sumaron Dicen que el mundo se acaba y Me estoy volviendo loco, que han visto la luz en la primera mitad de 2021. En ese mismo año fue galardonado como artista revelación por la Asociación de Representantes de Espectáculos de Andalucía.

En 2022, concretamente el 4 de febrero, lanzó al mercado su segundo trabajo discográfico, La Ley de mi naturaleza, tras cinco años de su álbum debut. Un disco formado por ocho canciones, todas de su autoría, entre las que se incluyen dos temas inéditos y varios de los singles publicados durante los dos últimos años como Y te voy a querer o Supongo con una gran acogida entre sus seguidores.

En 2023, volvió a los escenarios con su nueva gira, El Club de los Soñadores, con la que realizó más de 30 fechas por los escenarios de toda España. Tras superar los 800.000 oyentes mensuales en Spotify, estar dentro del ranking Top 200 artistas de Spotify y del éxito de su último single Por si mañana -con el que ha estado durante meses en Top virales España-, el pasado m es de noviembre presentó su single La aventura.