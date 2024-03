Madrid estrena su Festival de la Guitarra con un modelo similar al de Córdoba

El guitarrista cordobés Paco Peña fue un visionario cuando soñó para la ciudad un festival dedicado a la guitarra flamenca. Con el I Encuentro Flamenco, celebrado en 1981, germen del Festival de la Guitarra, el guitarrista creó un molde que no tardó en ser replicado en otras ciudades: una cita que vaya más allá de los estrictamente concertístico, para ofrecer talleres y actividades en torno a la guitarra española.

La última ciudad en sumar un festival temático dedicado a este instrumento es Madrid. Esta semana, la Comunidad de Madrid ha presentado el cartel de la primera edición del Festival de la Guitarra, que se celebra del 30 de abril al 4 de mayo en Teatros del Canal, y que encabezan cuatro grandes de la guitarra flamenca en concierto Rafael Riqueni, Gerardo Núñez, Alfredo Lagos y Alejandro Hurtado.

No conviene confundirlo con otro que ya tenía la capital, en este caso impulsado desde el Ayuntamiento: el Festival Internacional de Guitarra de Madrid, que se celebra su sexta edición entre el 24 de mayo y el 21 de junio. En ambos casos, el modelo a seguir es el que se puso en marcha en Córdoba en 1981: una combinación de espectáculos flamencos y cursos y talleres centrados en el instrumento.

Este modelo, que fue copiado al año siguiente de su creación en Sanlúcar de Barrameda, se ha esparcido por toda la geografía española con mayor o menor éxito, mientras el propio festival de Córdoba vivía tiempos mejores a los que vive actualmente, en los que hay festivales de música casi en cada pueblo de España.

Así, en esta estela, algunos de los festivales de guitarra más reconocidos son el de Granada (Festival Internacional de Guitarra de Granada) y el de Barcelona (GuitaBCN). En el caso de Madrid, se ha encargado la dirección a Antonio Benamargo, y viene a cubrir, según ha dicho, “el deseo de los artistas flamencos en general y de los guitarristas en particular” de que hubiera un evento de estas características en la ciudad. El Festival contará con cuatro galas alrededor de la guitarra flamenca en concierto en la Sala Verde de Teatros del Canal y con tres jornadas paralelas con una mesa redonda, dos ponencias y tres conciertos de guitarra en la Sala Negra.

Pero, lo más curioso es que, al igual que ocurre en Córdoba, cada año estará consagrado a un maestro fundamental de la guitarra, a su obra y su huella artística, empezando esta primera edición por Ramón Montoya.

En el Festival de la Guitarra de Córdoba, todo este corpus de conferencias y mesas redondas en torno a una guitarrista se inició en el año 2002. Desde entonces, se han celebrado las actividades programadas en torno a Francisco Tárrega (2002), Andrés Segovia (2003), Paco de Lucía (2004), Leo Brouwer (2005) Manolo Sanlúcar (2006), Antonio de Torres (2007), Julian Bream (2008), Joaquín Rodrigo (2009), John McLaughlin (2010), Angelo Gilardino (2011), Sabicas (2012), Narciso Yepes (2013), Pat Metheny (2014), Miguel Llobet (2015), Regino y Eduardo Sainz de la Maza (2016), Jimi Hendrix (2017), José Tomás (2018), Víctor Fernández “Serranito” (2019) y Fernando Sor (2023).

Más allá de estas evidentes similitudes, el Festival de la Guitarra de Madrid además tendrá sonido cordobés. Lo pondrá el guitarrista alicantino afincado en Córdoba Alejandro Hurtado, quien, además, contará en su actuación con la cantaora cordobesa Rocío Luna, última ganadora del Festival de Cante de Las Minas.

