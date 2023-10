El psicólogo Antonio García publica 'La base segura', un “manual” del apego entre padres e hijos para fortalecer su salud mental

El desarrollo del apego entre padres e hijos, así como la ausencia del mismo, influye sobremanera en el adulto del mañana. Esta es una de las certezas de las que parte el libro La base segura, última publicación del psicólogo cordobés Antonio García y que el próximo 9 de noviembre será presentado en el biblioteca de Poniente Sur.

Este trabajo llega tras la publicación de El arte de entender y educar a tu hijo (2014) y #Joven (2017). En La base segura, García tira de una fábula donde los habitantes del planeta Grom se verán inmersos en una situación límite que los impulsará a descubrir fascinantes mundos. En su viaje, transmitirán valiosas enseñanzas sobre el desarrollo del apego y el potente impacto que ocasiona el entorno en el que se vive en la salud mental, descubriendo así las claves para sanar antiguas heridas.

Estos habitantes serán los encargados de revelar a padre y madres cómo construir una base segura de apego que ayudará a sus hijos “a ser personas más felices y emocionalmente más fuertes y estables.

El acto de presentación del libro comenzará a las 18:00 e intervendrán, además del autor, la responsable de la biblioteca, María Teresa Ortega, y la presidenta de la asociación Mírame, Begoña Roa. La dinámica del encuentro permitirá al público ponerse en la piel de los niños que sufren los ambientes más extremos y entenderán cómo se genera el vínculo de apego. De esta forma, podrá entender el impacto que tienen experiencias de épocas pasadas en la salud mental actual.

Tras licenciarse en Psicología en la Universidad de Granada, García arrancó su trayectoria profesional en el ámbito de las adicciones, participando en varios proyectos tanto de intervención como de prevención. Al mismo tiempo, comenzó su participación en el Colegio Oficial de Psicólogos, creando y coordinando un grupo de trabajo sobre Adicciones. En 2005, inició una década de intensa colaboración con el Servicio de Protección de Menores de Córdoba, llevando a cabo la intervención psicológica con menores separados de sus familias y víctimas de situaciones de desamparo.

Paralelamente, ha ejercido como psicólogo en su clínica privada atendiendo tanto a menores y adolescentes como adultos, y ha sido ponente en un gran número de talleres y cursos para diferentes entidades tanto públicas como privadas.

Además, hasta 2010 continuó su participación en el Colegio Oficial de Psicólogos de Córdoba, siendo miembro activo del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres. Desde 2006, formó parte de la junta rectora de esta organización y en sus últimos meses ostentó en cargo de Secretario. Además ha sido profesor en el Departamento de Intervención Psicosocial de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba desde 2015 a 2019.

