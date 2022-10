Felipe Benítez Reyes: “La poesía es mi método de pensamiento”

Esta es la tercera ocasión en la que el poeta y narrador Felipe Benítez Reyes (Rota, 1960) recala en Cosmopoética. Lo hizo en su edición inaugural, allá por 2004, repitió en 2013 y ahora vuelve de nuevo a Córdoba a un festival que considera “referente a nivel mundial” dentro del ámbito de la poesía.

Benítez Reyez participa este domingo en un mano a mano con una joven poeta, Belén M. Rueda, en una suerte de escena diálectica entre su voz consagrada y la emergente de ella. Y a eso ha venido, a dar voz a la poesía que escribe y de la que, dice, es una manera de ordenar sus ideas. “La poesía es mi método de pensamiento”, afirma. “Es mi manera de pensar”.

“A veces identificamos poesía con sentimentalidad, como un género ligado muy íntimamente a los sentimientos, pero también es una disciplina muy ligada al pensamiento. Es una manera de interpretar tu vida y de tus sentimientos”, expone. “Para mí, la poesía es un análisis de la realidad”.

Premio Nacional de Literatura, Premio de la Crítica , Premio Ateneo de Sevilla de novela y Premio Fundación Loewe de poesía, a Felipe Benítez Reyes se le reconoce tanto su manera de escribir poemas como novelas. “Cuando escribo poesía, me gustaría escribir novela, y cuando estoy escribiendo novela me gustaría escribir poesía. No es muy distinto de la vida normal, de nuestra disconformidad”, bromea. Y explica que suele alternar un género con otro en su labor literaria.

Aunque, precisa, escribir poesía no es cuestión de técnica y conocimiento, sino de lo que denomina “ocurrencia”. “Un poema parte de una ocurrencia. Se habla de inspiración, pero ese es un concpeto muy solemne. Puede ser una mera ocurrencia… Vas tirando del hilo y surge el poema”.

De hecho, argumenta, “puedes tener conocimientos técnicos para escribir 20 poemas al día. Y pasarte años sin escribir poemas”, porque no aparece esa ocurrencia. “Es algo imprecisable. No se si uno aprende a escribir poemas, pero sí a deshechar poemas que no van a ningún sitio”.

Porque dice, su experiencia le dice que “los errores también forman parte de la trama. En poesía, para acertar alguna vez, por lo general, tienes que equivocarte muchas veces”.

Y en esos quehaceres anda inmerso actualmente, “más de la cuenta”, dice sobre la poesía que tiene ahora entre manos. En 2021 publicó un libro de poemas del que, a última hora, desgajó creaciones que “tenían otro registro, otro tono. De un libro, saqué dos”. Y el segundo verá la luz próximamente. Además, “aparte me puse a rebuscar en mis carpetas y empezaron a salir poemas de épocas muy distintos, de los años 90”, cuenta. Y eso los agrupará “para un libro misceláneo de poemas extraviados”.

Entretanto, en la tarde de este domingo, se subirá al escenario de la Sala Orive con su compañera de Cosmoversos y ofrecerán al público una lectura de poemas. Serán dos visiones distintas, la de un autor consagrado y la de una voz emergente, que confluyen en el amor por la poesía para compartirla con sus lectores. Es la unión intergeneracional que Cosmopoética promueve, con poesía y poetas de todas las edades, para público de todas las edades.

Biografía

Nació en Rota (Cádiz) en 1960 y es poeta y narrador. Entre sus novelas, traducidas a varios idiomas, pueden destacarse ‘El novio del mundo’, ‘El pensamiento de los monstruos’, ‘El azar y viceversa’ y ‘Mercado de espejismos’, con la que obtuvo el Premio Nadal. Su poesía escrita entre 1978 y 2008 está recopilada en el volumen ‘Libro de poemas’, al que han seguido ‘Las identidades’, ‘Ya la sombra’ y ‘Un mentido color’.

Sus tres primeros conjuntos de relatos están reunidos en ‘Oficios estelares’; con posterioridad ha publicado, en este género, un almanaque de historias titulado ‘Cada cual y lo extraño’. Ha obtenido el Premio de la Crítica, el Premio Ateneo de Sevilla de novela, el premio Fundación Loewe de poesía y el Premio Nacional de Literatura, entre otros. Ha sido traductor de T.S. Eliot, de Francis Scott Fitzgerald y de Vladimir Nabokov.