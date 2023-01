La Lista Roja 2022: una docena de monumentos cordobeses, en riesgo de derrumbe

Una docena de monumentos cordobeses aparecen reseñados en la lista roja del Patrimonio, una iniciativa de la Asociación Hispania Nostra, nacida en noviembre de 2007 con el fin dar a conocer y proteger aquella parte del Patrimonio cultural y natural español que se encuentra en abandono y en peligro, y que, en su última actualización, ha llegado al millar de incripciones.

De ese millar de monumentos en situación terminal y riesgo de derrumbe o desaparición, doce están en el término provincial de Córdoba, un provincia que, en 2022, no añadió ningún nuevo monumento a la lista roja. Además, tres monumentos que en su día estuvieron en la lista roja, han pasado a la lista verde al apreciarse una mejora en su estado de conservación.

La lista roja sigue señalando a Montilla como la localidad cordobesa donde más monumentos hay en riesgo terminal. El municipio campiñero tiene en este listado la Casa de las Camachas, que está en estado de semirruina; el Palacio de los Duques de Medinacelli, en ruinas; el Parador de la localidad, que ha sufrido varios derrumbes y está en estado ruinoso.

El resto de monumentos en peligro detectados por Hispania Nostra en Córdoba son:

De la lista roja del año 2021 han desaparecido tres monumentos que, sin embargo, no han pasado a la lista verde. Son

Por su parte, en la llamada Lista verde del Patrimonio, Córdoba cuenta con tres monumentos: el Castillo de los Gahete o los Sotomayor, de Belalcázar, que evitó el riesgo de derrumbe tras la intervención de la Junta de Andalucía; el Puente Romano de Villa del Río, que ha sido objeto de varias intervenciones que han permitido recuperar su estado; y la Ermita de la Consolación de Bujalance, que ha sido objeto de protección por el Ayuntamiento.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!