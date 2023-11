Los largometrajes cordobeses que se proyectan en el Festival de Cine Europeo de Sevilla

El sector audiovisual cordobés estará presente en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que arranca el próximo 23 de noviembre y que contará con hasta tres largometrajes en la sección Panorama Andaluz, centrada exclusivamente en el cine producido o dirigido en la comunidad autónoma.

Concretamente, esta sección proyectará las películas La espera, Sueños y pan y La singla. Son dos cintas dirigidas por cineastas cordobeses y otra en la que el protagonismo se lo lleva una intérprete de la tierra.

La Espera (The Wait) es la nueva película del cineasta cordobés F. Javier Gutiérrez. El film, un thriller rural, está protagonizado por Victor Clavijo y ha sido producido por el cordobés Antonio Pérez (Spal Films). Llega a Sevilla tras estrenarse en el Festival de Sitges y haber recibido el premio del jurado a mejor película en la 25ª edición de Abycine, con Clavijo como fijo en algunas quinielas de cara a Los Goya.

Sueños y pan, por su parte, es el primer largometraje dirigido por el joven cineasta, Luis Muñoz, nacido en Baena. Este largometraje fue rodado entre los años 2020-2021 de forma independiente y cuenta como protagonistas con el actor Javier de Luis y con el actor George Steane, que trabajó con Pedro Almodóvar en su reciente cortometraje Extraña forma de vida. Sueños y pan se estrenó mundialmente en el Atlàntida Mallorca Film Fest donde obtuvo el Premio DAMA Agustí Villaronga a Mejor Película Nacional.

Por su parte, La singla es un documental dirigido por Paloma Zapata que incluye una parte de ficción protagonizada por la actriz cordobesa Helena Kaittani. La película ha rescatado del olvido la figura de Antonia La Singla, una mujer gitana, sorda y muda que llegó a ser una gran figura del baile flamenco antes de desaparecer para siempre en una sorprendente decisión propia.

Las tres cintas compiten en la sección Panorama Andaluz, uno de los ejes fundamentales de la programación del festival. Este año, el número de producciones a concurso en este apartado se ha duplicado hasta las 18. Entre ellas están la coproducción búlgara Liuben, en la que Venci Kostov acompaña el angustioso regreso de un migrante búlgaro a su país por el fallecimiento de su abuelo; el debut como documentalista del periodista Javi Barón, titulado Feudo; Aníbal. El arquitecto de Sevilla, de Paco Ortiz, sobre el arquitecto de la plaza de España; Una noche con Adela, donde Hugo Ruiz despuntó en la sección Midnight del último Festival de Tribeca con el detalle de una venganza brutal; o el documental Break Nation, de David Pareja, centrado en el auge de las fiestas de break beat en Andalucía, nuestra particular ruta del bacalao.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!