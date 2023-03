'Iberia', el documental con producción cordobesa que recorre la Península a vista de águila

El cineasta de naturaleza Arturo Menor estrenará el próximo 17 de marzo el filme Iberia, naturaleza infinita, un paseo por los enclaves naturales de España vistos por un águila real. La película cuenta con producción cordobesa gracias al apoyo de la Diputación de Córdoba y se estrenará en cines la próxima semana, con un pase previo el próximo 15 de marzo en los cines Guadalquivir de Córdoba.

Menor, un cineasta especializado en rodajes de naturaleza, exhibe en su nuevo filme los principales ecosistemas ibéricos vistos desde el cielo, desde la óptica de un águila real que surca la Península de norte a sur a través de tecnologías de cine digital y herramientas avanzadas de rodaje aéreo.

La película, que sumerge al espectador en la belleza de la Península Ibérica, quiere dar a conocer los espacios naturales y su biodiversidad, así como contribuir, a través del conocimiento, a la defensa de la naturaleza.

El recorrido del águila concluye en la provincia de Córdoba, donde se ha rodado en los municipios de Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Montoro, Adamuz, Villafranca de Córdoba, Villa del Río, Montilla, Santaella, Posadas, Cabra, Zuheros, Carcabuey, Rute y Córdoba. Otras localizaciones donde se ha firmado la película se sitúan en las provincias de Asturias, León, Cantabria, Burgos, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Navarra, Lérida, Madrid, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Badajoz, Sevilla, Cádiz, Málaga y Huelva.

En la realización del filme ha participado un equipo de más de 40 personas. La narración ha corrido a cargo de Jesús Olmedo y la música es obra de Javier Arnanz, que dedica un tema a Montoro, y la edición de la imagen ha sido realizada por Manuel Terceño y José M Moyano, ganador de un Goya por su trabajo en La isla mínima.

El sonido de la naturaleza ha sido registrado por Carlos de Hita y la edición de sonido la ha llevado a cabo Jorge Marín, galardonado con un Goya por su labor en la película Tres días. La dirección de fotografía la ha ejecutado el propio Arturo Menor, como en sus anteriores trabajos.

La realización de la película ha contado con la más innovadora tecnología, para obtener imágenes que sorprendan al público, gracias a la participación de la empresa de alta tecnología Noxon. Asimismo, se han rodado varias secuencias con dron mosquito pilotado por Iván Merino, campeón de España de drones FPV.

El filme comienza con la expulsión de un águila real de su territorio, por lo que emprende una aventura épica de supervivencia a lo largo y ancho de la Península Ibérica. Partiendo desde las altas cumbres de la cordillera cantábrica, surcará los cielos en un periplo lleno de historias sorprendentes, hasta establecerse definitivamente en un nuevo territorio en las sierras Béticas.

En su periplo, este águila comparte espacio con especies emblemáticcas como el quebrantahuesos, el urogallo, el sisón, el visón europeo y el oso, entre otras.

Menor es autor de 17 cortometrajes y dos largometrajes WildMed, el último bosque mediterráneo y Barbacana, la huella del lobo, con los que ha conseguido reconocimientos internacionales.

La película se rodó desde enero a noviembre de 2022 durante 53 semanas de rodaje en localizaciones de toda España y está producida y distribuida por Acajú Comunicación Ambiental, S.L., con la participación de Canal Sur y el apoyo de la Diputación de Córdoba y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

