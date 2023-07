Harriet Parry, creadora en Flora 2023: “Enfoco más mis trabajos desde lo artístico que desde la floristería”

Como una turista más se ha paseado por el Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba Harriet Parry, una de las artistas invitadas para Flora 2023, antes de hablar con Cordópolis. Este famoso espacio de Córdoba será donde Parry realice su intervención para el Festival Internacional de las Flores. La artista combina su formación en Bellas Artes con su amor por la naturaleza y las flores. Por su mente pasan al día decenas de ideas, tanto es así, que la propia artista invitada reconoce que esto “a veces es un regalo, pero otras no”.

Parry ha heredado su pasión por las plantas y la naturaleza gracias a su abuela, una figura que parece que, en todo el mundo, son las encargadas de enseñarnos en sus patios la belleza de estos seres vivos. Entre sus proyectos la inglesa realiza Flower Interpretations, en las que reinterpreta famosos cuadros con flores. Un trabajo que, según ha contado a este periódico, realiza partiendo de una imagen visual de la pintura. Ahora, la artista ha conocido sobre el terreno el que será su lugar de trabajo el próximo mes de octubre en Flora, y para el que no le faltan ideas.

PREGUNTA: Acabas de llegar a Córdoba y tengo que preguntarte ¿Eres de esos artistas que tienen ideas en cuanto llegan a un sitio o necesitas tu espacio, tu tiempo o estar sola para contemplar tu alrededor e inspirarte?

RESPUESTA: Desde que llego miro todo, echo un vistazo hacia arriba y hacia abajo y me fijo en todos los pequeños detalles. Me fijo en las formas, en los colores...Pero me gusta disfrutar del momento y tomar notas o sacar algunas fotos como referencias visuales. Siempre pienso en el color, las formas, la textura, la composición... Desde que llego me fijo en todo, porque nunca sabes dónde puedes encontrar la inspiración.

P: ¿Cuándo empezaste en el mundo de la floristería?

R: Crecí en un granja en Worcestershire, en la zona media de Inglaterra, y luego estudié Artes Plásticas en la Universidad. Después, básicamente, quería encontrar la manera de combinar mi pasión por la naturaleza y las flores con mis estudios. Y así es como empecé con mi negocio.

P: ¿Y cómo es tu proceso de creación? ¿está influenciado por algo en especial?

R: Mi proceso de creación está principalmente inspirado por el arte histórico y contemporáneo, pero puede estar inspirado por una película de moda, una canción o por una conversación con otras personas. Me gusta sacar muchas referencias de diferentes disciplinas y contextos y aplicarlas a mi trabajo. Ahora estoy enfocando mis trabajos desde un lado artístico, más que desde la floristería.

P: ¿Y dónde te sueles sentir inspirada?

R: Creo que desde lo visual hasta el olor de una flor o los edificios de la ciudad por sí mismos, eso me inspira en el momento. Pero también puede ser la historia de la ciudad, el lugar, las formas, como los arcos de aquí, eso me está inspirando ahora mismo. Pero también podría ser la historia de la ciudad o el lugar donde estoy organizando el trabajo. El contexto del lugar, en realidad, es muy importante porque quieres dar a conocer tanto la narrativa y las historias, como la composición genética de la ciudad, y aplicar eso a la naturaleza y las flores. Entonces te diría que sí, me inspira todo (risas).

Mi cerebro siempre está funcionando, a veces es un regalo, pero otras no

P: Hemos visto tus recreaciones de cuadros con flores, ¿cómo eliges las obras de arte que vas a recrear?

R: Siempre la regla tiene que ser que me hable de alguna manera, puedo pensar que es hermoso, pero podría intrigarme como si no lo fuera. Tiene que despertarme algo, resonar conmigo de alguna manera, buena o mala, no importa. Pero me tiene que gustar. Luego empiezo, básicamente, mirando el cuadro y si puedo ver otra cosa, si resuena conmigo. Veo las formas, la textura, las líneas, la estética general, así como los tipos de flores, eso siempre ayuda porque ya veo literalmente los cuadros hechos con flores. Así ya se cómo voy a interpretarlos, mejor que recrearlos.

P: ¿Y cuánto tiempo dedicas a cada reinterpretación?

R: Bastante tiempo. Depende, pero creo que es porque yo no los esbozo, simplemente los tengo en mi cabeza, tengo como una visión borrosa de los cuadros. Me gusta pensar en ellos como casi un boceto previo o una acuarela previa al agua.

Con esta visión ya se qué plano es o ciertas flores que voy a necesitar, pero luego hay momentos de completa espontaneidad. Puedo ir a la floristería o estar paseando en el jardín; y pensar “oh, eso sería perfecto para esto, o cogeré eso”. De todas maneras, no sé cómo lo usaré luego pero lo cojo porque siento que podré usarlo. Eso es de lo primero que hago, luego voy construyendo un escenario. Voy agregando accesorios, porque a menudo los uso al igual que las flores y el follaje. Por ejemplo, recipientes, barras, objetos extraños que colecciono... Y luego tengo las flores que representan las diferentes secciones de la pintura como la fuerza, el color, la forma, la textura, el patrón de las líneas, la estética en general. Y luego tomo la foto, y lo hago desde el mismo ángulo en el que está pintado el cuadro original. Así se ven juntos de una manera extraña, porque son similares pero hay algo fuera de lugar. Luego uso Photoshop a veces, para alguna edición posterior como cambiar algunos colores, la claridad o la oscuridad.

P: Es increíble la capacidad de tu mente, parece imposible guardar información tan importante, y en tanta cantidad, como la que tiene un cuadro con todos sus detalles solo mentalmente.

R: Pero, ¿sabes lo que le pasa a mi cerebro a veces? Siempre que está funcionando, hay una pequeña conversación conmigo y me doy cuenta de tantas cosas... que sí, mi cerebro está muy lleno. A veces es un regalo, pero otras no. Porque no aprendo a desconectar o solo un poco, para tomarme un gin tonic (risas) ¿Sabes lo que quiero decir? Todo el día estoy como si estuviera chateando conmigo misma.

P: Debe ser complicado...bueno, has venido como artista invitada para Flora, para buscar previamente la inspiración pero ¿habías oído hablar antes del Festival? ¿Qué hiciste cuando te enteraste de que eras una de las artistas invitadas de esta edición?

R: Sí, siempre lo he admirado. Literalmente cuando recibí el correo electrónico, pensé que el tema de este año, la inteligencia vegetal, era también perfecto. Porque gran parte de los conceptos de mi trabajo se basan en la naturaleza de la inteligencia, o en lo que podemos aprender de la naturaleza para provecharla y sí, combinarla con las tecnologías humanas. También dar un paso atrás en este mundo acelerado, para tomar un momento para ser, lo que también yo necesito aprender a hacer (risas). Pero sí, había escuchado hablar de Flora y estoy muy emocionada. Corrí la voz, especialmente a mi madre y a mi abuela, aunque murió hace un par de semanas, ella sabía lo que era y que yo iba a participar. Se lo dije a todos.

P: Sabemos que te gustan mucho los pequeños detalles en tus obras para que la gente se pueda parar a apreciarlos y deje el ritmo de vida frenético pero con tantas ideas y trabajo, ¿cuándo encuentras tú el momento?

R: Irónico, ¿verdad? Mientras los hago, ahí mi cerebro se apaga, y es cuando creo que estoy apreciando continuamente los pequeños elementos de las flores y la naturaleza. Porque también tengo una serie de miniaturas en el que tomo un plano de tamaño completo y yo desgloso las partes individuales y es fascinante mirar realmente un tallo.

Por ejemplo, si miras los componentes de las flores, literalmente puedes hacer volar tu mente como si hubiera un universo entero en una flor. Así que eso siempre es bueno porque simplemente bloqueo, tengo atención plena.

P: ¿Has tenido la oportunidad de ver los trabajos de artistas de ediciones anteriores?

R: Sí, los he visto, aunque a veces intento no estar influenciada por lo que ya he visto de otros años. Para mí es más importante venir aquí y tener mi propia conexión personal con el lugar, con la Mezquita Catedral y mi espacio. Esto es más natural y más orgánico para crear que mis ideas. Pero sí, lo que he visto de otras ediciones ha sido absolutamente espectacular, son épicos.

P: Somos conscientes de que no puedes dar muchos detalles pero ¿tienes ya alguna idea para el trabajo que vas a realizar?

R: Sí, en cierto modo. Cuando me enteré por primera vez hice una lluvia de ideas, pero creo que con inteligencia vegetal quiero hablar de las conexiones, los enlaces. Tengo un libro donde habla de cómo los árboles se comunican entre sí, y hay partes de la naturaleza a las que les gusta hablar entre sí sin usar el lenguaje. Están usando este tipo de red para comunicarse y es algo como esto de lo que quiero hablar. Quiero que hablemos sobre la forma en que estas plantas y flores se comunican y nosotros no entendemos, pero también quiero que sea una pieza más inmersiva. Una pieza de sonidos, donde con suerte las personas puedan interactuar con ellos y creen su propia conversación con la naturaleza. Y quiero que la pieza sea algo así como un santuario, que a todos les guste, trayendo adoración.