Frathos recluta al cantaor Rafa del Calli para su nuevo trallazo de rap flamenco

El rapero cordobés Frathos ha publicado este viernes Poemas y cuchillos, su último tema, en el que recluta al cantaor cordobés Rafa del Calli, flamante ganador del último Concurso Nacional de Arte Flamenco, y que se encarga de meter jondura a una canción canónica de rap flamenco.

Producida por el compositor habitual de Frathos, el también cordobés Mvssive, Poemas y cuchillos cuenta con el toque del guitarrista cordobés Nicolás Díaz, primer premio del concurso de la Fundación Cristina Heeren en 2021.

Como siempre, la canción llega acompañada de un videoclip, dirigido por Blackheart, que en este caso se ha grabado en localizaciones de Córdoba y, muy especialmente, en el tablao cordobés El Jaleo, ubicado en.la calle Alhóndiga, de cuya gestión se encarga el percusionista Lolo Plantón, hermano de Rafa del Calli.

