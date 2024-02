Espías, arañas, profesores y otras fobias

No le arriendo las ganancias a los programadores de las salas de cine. La tarea de encajar en la cartelera las películas que están funcionando bien con un número de estrenos considerable cada semana requerirá cualificaciones en ingeniería, tetris y nigromancia. Este viernes añadimos muchas piezas nuevas al puzle.

El estreno previsiblemente más taquillero de la semana es Argylle, thriller de espionaje dirigido por Matthew Vaughn (Kingsman: Servicio Secreto) con un gran reparto: Henry Cavill, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Sam Rockwell, Dua Lipa, John Cena, etc.

Elly Conway (interpretada por Bryce Dallas Howard), una autora solitaria cuyas novelas de espionaje ficticias siguen al agente secreto Argylle, ve cómo su tranquila vida se desmorona cuando las acciones de una organización de espías en la vida real reflejan las tramas de sus libros. Lo que solían ser noches tranquilas en casa se convierten en una realidad peligrosa, llevando a Elly a enfrentarse a situaciones que solo existían en sus historias. Acompañada por Aiden, un espía alérgico a los gatos, la escritora intentará ir siempre por delante de los asesinos a medida que la línea entre su mundo de ficción y la realidad se difumina cada vez más.

Al parecer, tras volver a ver el clásico Con la muerte en los talones, Matthew Vaughn deseaba rodar una película divertida, con personajes comunes enfrentándose a situaciones extraordinarias. Ojalá el resultado se parezca aunque sea lejanamente.

El terror esta semana llega de la mano de Vermin: La Plaga, que sorprendió en el último Festival de Sitges.

Kaleb, un joven cerca de la treintena, enfrenta la soledad y los conflictos familiares. Un día, trae una araña venenosa a su hogar. Ésta, accidentalmente, se escapa y, al reproducirse. sumerge a los residentes del edificio en una lucha por sobrevivir a la creciente plaga de arácnidos.

Como curiosidad: se utilizaron arañas reales para todas las escenas. La única forma, según cuentan sus productores, de crear una auténtica pesadilla. Así que, si te dan miedo estos bichos, deberías pensarlo bien antes de ir. Si tus fobias se centran más bien en cucarachas, ratas, personas o partidos políticos… ¡adelante!

¡Qué buenas películas y series hacen los daneses! Cuando llega alguna a nuestra cartelera, hay que estar atento. Es el caso de La tierra prometida (The Bastard), una historia de aventuras ambientada en el siglo XVIII, dirigida por Nikolaj Aracel y protagonizada por Mads Mikkelsen, ese enorme actor de rostro anguloso.

En 1755, el capitán Ludvig Kahlen se embarca en la difícil misión de establecer una colonia en los páramos daneses. Su objetivo es obtener reconocimiento real, pero choca con la obstinación de Frederik de Schinkel, el gobernante de la zona. Cuando la criada de Schinkel escapa para refugiarse con Kahlen, desata la venganza del gobernante, amenazando la precaria empresa del capitán.

En palabras del director: “Queríamos contar una historia épica y grandiosa sobre cómo nuestras ambiciones y deseos fracasarán inevitablemente si son todo lo que tenemos. La vida es un caos, dolorosa y fea, bella y extraordinaria, y a menudo no podemos controlarla. Como dice el refrán: Hacemos planes y Dios se ríe”.

Por último, destacamos la alemana Sala de profesores, un drama escolar con elementos de thriller dirigido por İlker Çatak y protagonizado por Leonie Benesch (The Crown, La cinta blanca).

Carla Nowak, una nueva profesora de matemáticas y deportes en una escuela secundaria, se ve envuelta en una investigación cuando una serie de robos señala a uno de sus alumnos como sospechoso. En su intento de descubrir la verdad, Carla se enfrenta a las estructuras implacables del sistema escolar, tratando de mediar entre padres indignados, colegas obstinados y estudiantes agresivos (a muchos docentes les sonará de algo).

La cinta es candidata a los Oscars por su país y fue la triunfadora en los premios del cine alemán (Lolas), llevándose los principales galardones: Película, Director, Guion, Actriz y Montaje. Todo el mundo destaca la gran actuación de su protagonista, con una mezcla de fragilidad y determinación.

Otros estrenos de la semana son: Misántropo, thriller estadounidense de acción en el que una policía es reclutada por un agente del FBI para que lo ayude a encontrar a un criminal; la terrorífica Nefarious, donde un asesino a punto de ser ejecutado afirma que es un demonio; Katak, la pequeña ballena, película de animación infantil en la que una joven beluga descubre que no hace falta ser grande para ser valiente; La comedia española La reina del convento, con Juanita (Mario Vaquerizo) dejándolo todo para marcharse a un convento; La coreana Concrete Utopía, en la que los supervivientes de un gran terremoto luchan por una nueva vida en Seúl.

Tienes los horarios y entradas de estos estrenos y de toda la cartelera en la Cartelera de cine de Cordópolis.

