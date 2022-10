Susana Córdoba participa en 'El hijo zurdo', la nueva serie de Movistar

Susana Córdoba, la actriz cordobesa que ha participado en series de tal envergadura como El Príncipe o El Ministerio del tiempo, acaba de terminar el rodaje de la serie El hijo zurdo, una producción de Atípica Films y Movistar plus. Esta producción es una adaptación del guionista y director Rafael Cobos de la novela homónima de Rosario Izquierdo, dirigida también por Paco Baños.

“La historia me emocionó desde la primera frase del guion, está escrita de forma muy realista y creo que cuenta micro historias dentro de la historia donde cada personaje aporta su propio movimiento en el que nos podemos ver reflejadas emocionalmente muchas personas, y a mí este tipo de proyectos siempre me interesan, ya que amplían la conciencia social”, comenta la actriz a Cordópolis. Respecto al rodaje, asegura que “ha sido una experiencia muy especial porque el equipo está lleno de personas muy respetuosas y muy auténticas, así se trabaja divinamente”.

Susana realiza un proceso muy profundo a la hora de preparar sus personajes “primero reúno toda la información posible sobre él y su historia, no sólo a través del guion sino de las ideas que me presentan los directores. Después tomo tiempos de reflexión y búsqueda a través de la empatía. Pienso en él y lo imagino en distintas situaciones, me hago preguntas acerca de su comportamiento y comprendo sus objetivos. Mente y corazón colaboran para darle vida”. La actriz ha comentado a este periódico que le gusta mucho caminar escuchando música mientras piensa en ellos “cuando el personaje lo requiere, entreno específicamente lo que necesite, ya que en general procuro entrenar mente, cuerpo y emociones a diario”.

Respecto a todos los personajes que ha dado vida la actriz “en este momento de mis vida los quiero recordar a todos por igual , porque todos me ayudaron a expresar muchas cosas hasta hoy. ¡No quiero que ninguno se ponga celoso!, añade la actriz . ”Me hizo mucha ilusión trabajar con Ana Belén ¡porque he cantado muchas canciones suyas!. Y actualmente estoy muy feliz de haber trabajado con Paco Baños y Rafael Cobos, me gusta mucha la manera de dirigir que he descubierto en ellos y tenía muchas ganas de que coincidiéramos en un proyecto. Me pasa igual que con los personajes, he tenido la suerte de trabajar con directores, directoras, actores, actrices maravillosos en todos mis trabajos y de todos me he quedado con lo mejor.

Para terminar, Susana Córdoba describe Cordópolis que es lo que más le apasiona de dedicarse a esta bonita profesión, que es ser actriz “el momento de la actuación es mágico. Me encanta todo, el equipo, que me dirijan, estar muy concentrada a lo que suceda en el set, en escena y es un honor poder contar a través de mí la vida de otro ser humano”.