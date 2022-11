Carmen Linares une a Lorca, Falla y al cante jondo este sábado en el Gran Teatro

Carmen Linares, reciente Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022 , actuará en el Gran Teatro de Córdoba este sábado. El espectáculo se denomina Falla, Lorca y cante jondo y contará con la Orquesta de Córdoba, dirigida por Juan Luis Pérez.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la delegada de Cultura, Marian Aguilar han asistido este jueves a la presentación del concierto que tendrá lugar con motivo de la celebración del XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. El alcalde ha señalado que “siempre ha sido un emblema en nuestra ciudad y en toda España. Ha contado siempre con los mejores y hoy, queremos seguir con esa tradición”. “Lo hacemos con una propuesta que reivindica el origen de nuestro certamen porque esta edición conmemora el centenario de aquel concurso de arte jondo que se organizó en Granada por figuras de referencia como Lorca y Falla, una cita que inspiró y mucho nuestro concurso que alzó el telón allá por el año 1956” , ha agregado.

La cantaora Carmen Linares llevará a escena el espectáculo Falla, Lorca y Cante Jondo. Lo hará junto a la orquesta de Córdoba que dirigirá Juan Luis Pérez . El espectáculo comenzará a las 20:00.

Linares ha explicado que “voy a hacer un espectáculo donde tiene cabida esas tres vertientes: la poesía de Lorca, El amor brujo que haré con la Orquesta y el cante jondo”. “El concurso de Córdoba se mantiene con una firmeza y una calidad y es la plataforma de la gente joven”, ha agregado.

José María Bellido ha indicado que “no tengo ninguna duda que va a ser una cita importante para entender la alianza fundamental entre poesía, música y flamenco y todas esas disciplinas artísticas que son raíces de las que emana el arte en Andalucía y por supuesto, en Córdoba”.

El programa se estructurará en Tangos de Granada (letras populares y versos de Federico García Lorca), Andaluces de Jaén (versos de Miguel Hernández), Cantiñas de Cádiz (popular), Leyenda del tiempo (versos de Federico García Lorca), Toná y Seguiriya (versos de Juan Ramón Jiménez y José Ángel Valente), Poeta en Nueva York (versos de versos de Federico García Lorca), Fandangos de Huelva (versos de Juan Ramón Jiménez) y Bulerías Lorquianas (versos de Federico García Lorca).

Además de la cantaora, el espectáculo contará con Salvador Gutiérrez y Eduardo Espín Pacheco a la guitarra. Pablo Suárez al piano, Pepe Torres en el baile y Ana María González y Rosario Amador en coros y palmas.

Como segunda parte, se llevarán al al escenario las Danzas Gitanas de Joaquín Turina y El Amor Brujo de Manuel de Falla.

