Diversión, Cuaresma y estrenos

A los amantes de la fiesta no les faltan motivos y ocasiones (San Valentín, el carnaval y, ya mismo, el Día de Andalucía) para pasarlo bien y, cómo no, para disfrutar de una película. Y los cumplidores con la cuaresma tampoco tienen excusa para no acudir religiosamente a su cita con el cine. Para unos y otros, aquí van los estrenos de la semana:

Empezamos hablando, ya que estrena un día antes, el jueves 22, de Guardianes de la noche: Kimetsu No Yaiba - Rumbo al entrenamiento de los pilares, tercera entrega cinematográfica (tras Tren infinito y Rumbo a la aldea de los herreros) del universo creado por el cómic y la serie de anime.

En esta ocasión, Tanjiro se somete a un riguroso entrenamiento con el Hashira de Piedra, Himejima, en su búsqueda por convertirse en un Hashira. Mientras tanto, Muzan sigue buscando a Nezuko y Ubuyashiki.

Todo esto le sonará a chino, o a japonés, a quien no sea seguidor de Kimetsu No Yaiba o no tenga un familiar o conocido fanático de la franquicia, pero debería saber que del manga original se han publicado más de 150 millones de copias y que la serie es un éxito mundial. En España hay hordas de adolescentes (etapa vital que hoy día transcurre entre los 10 y los 30 años) enganchados a las aventuras de Tanyiro y compañía.

Ya echábamos de menos una comedia española: Políticamente incorrectos, dirigida por Arantxa Echevarría (Carmen y Lola), se inspira en la escena política actual para tratar con humor la polarización.

Los partidos Nueva izquierda y España liberal se enfrentan en las próximas elecciones generales en un ambiente de crispación. Laura, una progre, y Pablo, un pijo rural, están dispuestos a todo para conseguir la victoria de sus respectivos líderes. Pero la atracción no entiende de siglas y nada sale como se espera.

En palabras de la directora: “Estamos intentando que la ficción supere la realidad, pero nos lo están poniendo muy difícil”.

Secretos de un escándalo es un drama protagonizado por Natalie Portman, Julianne Moore y Charles Melton que trata la polémica relación de una profesora con su alumno de 13 años del que se quedó embarazada. Veinte años después de que su célebre romance saltara a todos los titulares de la nación, Gracie y su marido Joe, 23 años menor que ella, ceden ante la presión de la actriz Elizabeth Berry, que quiere conocerles para hacer una película sobre su escandaloso pasado.

La historia está inspirada en el caso real de Mary Kay Letourneau, que los medios explotaron en los años 90 en Estados Unidos. Junto a grandes interpretaciones, esperamos el talento y la capacidad para retratar sutilmente las emociones humanas que su director Todd Haynes ya exhibió en trabajos anteriores (Lejos del cielo, Carol).

Un poco de miedo nórdico: la sueca Horror Park. Unos antiguos amigos de la escuela secundaria han ganado una visita exclusiva en un parque de atracciones donde pasarán la noche de Halloween. Pero la diversión se convierte rápidamente en horror cuando se dan cuenta de que no están solos. Todos sus pecados del pasado vuelven y tendrán que hacerles frente para sobrevivir.

El terror y los parques de atracciones siempre han casado bien. La pesadilla en la que un lugar seguro y divertido esconde algo siniestro es universal. Algunos ejemplos son La casa de los horrores (1981) o Hell Fest (2018), pero a mí me viene a la mente la terrorífica, absurda y magistral escena de El verdugo en las cuevas del Drach.

Otros estrenos de la semana son: Guardianes del museo, película rusa de animación en la que un gatito conoce a un escuadrón de gatos de élite que protege las obras maestras de un museo; la hispano argentina La estrella azul, que cuenta el viaje por Argentina de un músico de rock and roll español intentando reencontrarse con su vocación; y Desconocidos, en la que un guionista vuelve a la casa de su infancia, donde descubre que sus padres, muertos hace mucho tiempo, viven y parecen tener la misma edad que el día en que murieron.

