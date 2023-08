¿Qué hacer en Córdoba en verano?: la capital se queda sin cultura

Estar en Córdoba en verano es difícil por las altas temperaturas que azotan la ciudad, pero igual de complicado es para aquellos que se quedan en la capital encontrar un plan cultural. La agenda de ocio para los meses de verano, sobre todo para el de agosto es casi inexistente. Los municipios de la provincia son los que ofrecen algo distinto ya que la mayoría de ellos celebran sus fiestas y ferias durante este mes. Sin embargo, optar a algún concierto, teatro o espectáculo es misión imposible en la capital.

Las ferias de los pueblos cordobeses son las únicas que llenan los días de verano de actividades con sus festejos tradicionales, conciertos de tributos a bandas o algunos de artistas como Las Carlotas, Paco Candela o Kiko y Shara, y otros espectáculos. Tan solo este fin de semana se celebran en la provincia las ferias de Cabra, Hinojosa del Duque, Añora, Rute o Luque.

En cambio en la capital en el mes de agosto, a duras penas se encuentra algo que hacer. Los cordobeses solo pueden disfrutar del ciclo Flamenco en la Terraza, que ofrece conciertos y actuaciones de este género, sobre todo para el turismo. Estos espectáculos se celebran de jueves a sábados en la terraza del Centro de Recepción de Visitantes. Este sábado ha concluido también el ciclo Al Calor del Flamenco, celebrado durante julio y agosto en la Posada del Potro.

Para los más jóvenes, la Delegación de Juventud ha ofrecido también varios conciertos en el Quiosco Joven para las noches de verano, cada miércoles hasta el 30 de agosto. Los martes y miércoles han tenido lugar distintas actuaciones para todos los públicos también en el Jardín Botánico, dentro del programa Raíces, que concluirá el 30 de agosto con Los Chopped.

Dejando a un lado estas actuaciones que se han celebrado algunas entre semana, y otras sábados y domingos, encontrar algo distinto que hacer en la ciudad ha sido casi imposible. La programación de teatro y conciertos no regresa hasta septiembre, o incluso octubre. En el Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba, comienza con el concierto de Fondo Flamenco el 7 de septiembre y, el siguiente, será el Festival Internacional de Piano Guadalquivir, el 23 del mismo mes.

En la Plaza de Toros regresa la programación musical también el próximo mes con conciertos de artistas como Pablo Alborán el 8 de septiembre y David Bisbal, un día después. En cuanto a obras teatrales se comenzarán a representar el 30 de septiembre con Adictos. Jugando a ser Dioses.

En el Teatro Avanti la planificación no comienza tampoco hasta el viernes 15 de septiembre con el espectáculo Flamencas de Álvaro Murillo. También a mediados del próximo mes se celebrarán los conciertos de CandleLigth con tributos a Queen, Hans Zimmer y Coldplay.

La ausencia de cordobeses en la ciudad que deciden pasar sus vacaciones en cualquier otra ciudad más refrescante, hace que la programación cultural se pause en Córdoba, dejando así a quienes permanecen en la ciudad sin nada que hacer. A no ser que se desplacen hasta cualquier municipio donde se celebran pequeños conciertos, festivales u otras actuaciones con motivo de sus fiestas y ferias, como es el caso de Luque, que acogerá un tributo a El Barrio y otro a Manolo García. En Montilla este sábado se celebra la 48 Cata Flamenca donde actuarán artistas como Argentina, Antonio Mejías o el jerezano José Quevedo Bolita. En Priego se celebra el 41 Festival Flamenco y en Hinojosa del Duque o Montoro contarán, entre su programación, con un espectáculo de trapecio.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!