La música de Queen, Hans Zimmer y Coldplay, en tres conciertos a la luz de las velas

Los tributos de grandes artistas del panorama musical llegan a Córdoba con Candlelight. Con estos conciertos a la luz de las velas, en diferentes lugares de la ciudad, se crea una atmósfera especial para hacer del concierto una experiencia difícil de olvidar.

La intimidad de la luz de las velas llegará de la mano de la música en directo con tributos a grandes artistas internacionales como Queen, Coldplay y Hans Zimmer -que repite un año más-. El tributo a Zimmer tendrá lugar el 16 de septiembre en el Hotel Hospes, en El Bailío. Este tendrá una duración aproximada de 65 minutos y la apertura de puertas será 45 minutos antes de comenzar. El recinto está habilitado para personas con movilidad reducida. Este estará interpretado por el cuarteto de cuerda Qurtuba Quartet que interpretarán temas como Dune Suite, Honor from The Pacific o Time from Inception. Los precios de las entradas oscilan entre los 19 y los 35 euros, según la zona elegia -hay cuatro disponibles-. Como todos los conciertos de este ciclo contará con dos pases a las 20:15 y a las 22:00.

El tributo a Queen tendrá lugar en la iglesia de la Magdalena el 6 de octubre. Los precios de las entradas oscilan entre los 17 y los 32 euros, dependiendo de la zona elegida. Estos conciertos serán interpretados por el cuarteto de cuerda Cordenza, que tocarán temas como I want to break free, Bohemiam Rhapsody, Don't Stop me now o Killer Queen. La duración prevista para cada uno es de una hora.

Por último, el tributo a Coldplay también será en la iglesia de la Magdalena el 27 de octubre. El intérprete de este será el pianista Carlos Luque, que ofrecerá un concierto de unos 65 minutos. Este contará con temas del mítico grupo como Sky Full of Stars, In my Place, Clocks o Yellow. El precio de las entradas oscila también entre los 17 y los 32 euros, y la entrada está permitida para niños a partir de 8 años, los menores de 16 deberán ir acompañados de un adulto.