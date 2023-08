Córdoba, la “influencer” de referencia en Al-ándalus para orientar las mezquitas

Cuentan en Toledo que su famosa mezquita del Cristo de la Luz, así como las otras cuatro que permanecen en pie, están orientadas a Córdoba. Aunque esto no sea del todo cierto y sea tan solo una estrategia de los propios guías turísticos. Un secreto que ha revelado a Cordópolis uno de ellos. Felipe Viladés ha confesado que simplemente forma parte del tipo de historias que se cuentan para atraer y sorprender más a los turistas y que lo que ocurrió en Al-ándalus es simplemente que “Córdoba era la influencer”.

En el siglo VIII no se contaba aún con el conocimiento exacto de la astronomía ni la trigonometría que permitiese orientar bien una mezquita, ya que para que estuviesen exactamente orientadas a la Meca “se necesitaban astrolabios, cuadrantes y conocimientos del sistema solar”, explica el guía. La de Córdoba fue la primera mezquita que se construye en Córdoba “y está mal construida porque está mal orientada”. Lo que hicieron en la ciudad califal fue copiar el plano de la Kaaba de la Meca, pero no orientarla hacia esta. Y esto fue lo que el resto hizo después.

Después de que la construcción de esta y el visto bueno de su orientación por los alfaquíes, en el resto de ciudades copiaron el modelo de Córdoba hasta cerca del siglo XII, donde según detalla Viladés ya se comienza a tener unos mejores conocimientos y recursos para lograr la orientación exacta hacia la Meca.

Por tanto, las aljamas se construyeron hacia el Sur lo que se traduce en que las de Toledo encontrarían en su camino a Córdoba, pero no fueron construidas para que mirasen a la ciudad. Este fue un error “que se admite”, ya que “quien decidía la orientación de las mezquitas no eran los astrólogos sino una figura política y religiosa, que eran los alfaquíes, que no conocían la astronomía y se orientaban mal”. Estos eran “como juristas” y decidieron “que no pasaba nada si tenían 20 o 30 grados de diferencia”, detalla.

La Mezquita de Córdoba, única en el mundo

La de Qurtuba fue el modelo a seguir también en su estructura y estética califal y no solo en el islam, si no en el cristianismo y el judaísmo. Felipe señala que “la Mezquita de Córdoba es única en el mundo”, comparándola con la del Cristo de la Luz en Toledo, esta sería un pedazo “si dividimos la de Córdoba en 100”. Esta aljama de Toledo se reconstruye en el mejor momento del califato y “Córdoba era la influencer de la época”, por lo que intentan “a toda costa emular la grandeza califal” de la capital en su estructura.

Cuando Felipe realiza sus visitas, señala que le gusta explicar que Córdoba “es la influencer y lo seguirá siendo durante siglos”. Y es que también cuando Toledo ya es cristiano “se construyen iglesias” como la de San Román, o sinagogas que emulan a la Mezquita cordobesa.

Una influencia en las tres religiones

Felipe señala que Córdoba no sólo fue una referente para los musulmanes, sino también para los cristianos y judíos. Cuando Fernando III conquista Córdoba y “los castellanos pisan por primera vez la capital de los omeyas, colapsan”, cuenta. Y es que en Europa “no había nada tan monumental como la Mezquita de Córdoba”. Este fue “un espacio inimaginable para él, sus caballeros o el arzobispo que cuando ven la catedral de la respetan, aunque la convierten en iglesia y posteriormente cuando Córdoba se convierta en una ciudad castellana”.

En ese momento los artistas y arquitectos extienden detalles como los arcos por Castilla. Así lo señala también el estudio Toledo entre Europa y al-Andalus en el siglo XIII. Revolución, tradición y asimilación de las formas artísticas en la Corona de Castilla de Juan Carlos Ruiz Souza: “La emulación del edificio cordobés llega casi a la obsesión en el Toledo de los siglos XIII y XIV, desde el mismo momento en que la mezquita omeya pasó a ser iglesia cristiana en 1236”.

De ahí que la Iglesia de San Román, en Toledo, cuente con arcos blancos y rojos; o que también se aprecien estructuras similares en la sinagoga de Santa María La Blanca. “La Córdoba de origen islámico se convierte en la influencer de Castilla” y es que aunque Qurtuba fuese conquistada por los castellanos, esta “conquista culturalmente a Castilla”. De ahí la estética mudéjar, que es la influencia del arte islámico en las construcciones cristianas y que es que la ciudad andaluza “ha sido una influencer artística y culturalmente por siglos”.