Raule actuará en Córdoba tras arrasar en el Icónica Fest de Sevilla

El músico, compositor y cantante independiente Raule ha programado para el próximo mes de septiembre un concierto en Córdoba dentro de su gira Zurdo. El jerezano aún arrastra la resaca emocional de haber cumplido uno de sus sueños: actuar en el Plaza de España de Sevilla, concierto incluido dentro del Icónica Fest de la capital hispalense en el que reunió a 10.000 personas.

Después de un año espectacular con la gira Limbo, el cantante se ha consolidado como un artista revelación, colgando solds out y llenando las salas de su flamenco, pop y funk. En el caso de Córdoba, el concierto tendrá lugar el 27 de septiembre y las entradas, que saldrán a la venta próximamente, tendrán un precio de 25 y 35 euros.

Actuar en La Axerquía supone para el artista un salto cualitativo, ya que el pasado mes de marzo llenó la Sala Impala con su gira Zurdo. Junto a la capital, Raule también ha visitado este año la provincia, actuando en municipios como Palma del Río y Lucena.

Los inicios de este artista en la música se remontan a su adolescencia, formando parte de agrupaciones musicales y posteriormente en varios grupos de su localidad. Fue en 2017 cuando, tras varios años preparando canciones en solitario y compartiéndolas en redes sociales, lanzó su primer álbum llamado Sin Protocolo, tomando así el relevo del flamenco pop en la era digital.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!