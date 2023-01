El Mercado Renacentista y el inicio del Carnaval, las grandes citas culturales de este finde

El Siglo de Oro de Córdoba llega con el Mercado Renacentista

Un total de 150 puestos y más de 80 actividades darán vida durante este finde al Mercado Renacentista, que regresa al entorno de La Calahorra desde este viernes y hasta este domingo, recordando a las plumas del Siglo de Oro (Góngora, Hernán Ruíz, Cervantes, Fernán Pérez de Oliva, Ambrosio Morales) y resaltando la importancia de la mujer en la ciudad (Doña Aldonza de Haro, Aixa, Argentaria Pola, Tarub, Leonor Rodríguez,...). La decoración del mercado se ha creado en exclusividad para el mismo y contará con personajes relevantes de la historia (hombres y mujeres) y monumentos del Patrimonio de la ciudad de Córdoba (Medina Azahara, Sinagoga de Córdoba, Alcázar, etc).

Entre las novedades de este año, el mercado tendrá un espectáculo teatral con pirotecnia denominado La doncella guerrera, el musical Las veladas nocturnas de Felipe II y el pasacalles de gran formato Fantasía en blanco. Además, habrá tres concursos -de fotografía a través de Instagram, de artes plásticas y atavíos- y una degustación gastronómica. Si quieres saber mucho más sobre el Mercado Renacentista, puedes conocerlo aquí. Además, el Ayuntamiento de Córdoba ha diseñado un plan de tráfico y de aparcamiento específico para la cita.

El Carnaval da el pistoletazo de salida con la 'Salmorejá'

El Carnaval de Córdoba vivirá este domingo su jornada preparatoria con la elección de sultanes y sultanas en la tradicional Salmorejá. Ambos actos tendrán lugar en la Plaza de la Corredera a partir de las 12:00 y se elegirán a los sultanes y sultanas del Carnaval de Córdoba, Simpatía y Elegancia. Están previstas, también, las actuaciones de las agrupaciones 'La casa de las flores', 'Los últimos bandoleros de la sierra con pestillo', 'El alma de Córdoba', 'Esta chirigota nos lleva a la ruina' y 'La divina comedia'.

Abre una nueva sala de concierto

La sala Impala abrirá este viernes sus puertas para ofrecer a Córdoba un nuevo recinto en el que ofrecer conciertos. Será la banda Morgan la encargada de inaugurar este espacio, que ha conseguido ver la luz gracias al trabajo de Álvaro Jurado, propietario de la sala Hangar. El grupo presentará su último disco The river and the stone. Impala se ubica en Avenida de Chinales, 64 y cuenta con más de 1.400 metros cuadrados.

Política, sexualidad y lucha social, en 'El beso de la mujer araña'

Basada en la novela homónima de Manuel Puig publicada en 1976, este sábado llega al Teatro Góngora una versión teatral de El beso de la mujer araña de mano de Diego Sabanés. Esta obra relata el encuentro entre dos presos encerrados, uno por seducir a un menor y otro por ser un activista político que llevará a toda una reflexión sobre lo emocional, la supervivencia, el amor y la aspiración de vivir.

'Requiem' de Verdi, de la mano de la Orquesta de Córdoba

La Orquesta de Córdoba interpretará este viernes Requiem, de Verdi, en el Gran Teatro. En esta composición, el músico italino se aleja de los rituales de la liturgia dando un fuerte sentido teatral a la música, sentido que la recorre de principio a fin. La Orquesta de Córdoba compartirá escenario con Lucía Tavira, soprano; Laura Vila, mezzosoprano; Alejandro del Cerro, tenor; David Cervera, bajo; el Coro de Ópera de Córdoba dirigido por Alejandro Muñoz y con la colaboración de alumnos del CSM, “Rafael Orozco”.

Más música en el Ambigú de la Axerquía

Los Punsetes regresan a Córdoba tras su último concierto en la capital, que tuvo lugar antes de la pandemia. La banda estará este viernes en el Ambigú de la Axerquía para presentar su séptimo álbum, AFDTRQHOT. El sábado será el turno de las bandas Fundación Francisco Frankestein y The Oddballs. Y el domingo, Cajón Desastre en concierto.

Cine

La Filmoteca de Andalucía ha previsto para este fin de semana la proyección de Los Goonies (este viernes y este sábado a las 18:00) y Language Lessons (este viernes y este sábado a las 20:30).