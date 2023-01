Estos son los cortes de tráfico y el plan de aparcamientos por el Mercado Renacentista

El Ayuntamiento de Córdoba ha establecido un plan especial de tráfico y seguridad con motivo del mercado temático renacentista que se celebrará del 27 al 29 de enero, en el entorno de la Torre de la Calahorra.

Según ha informado el Consistorio, habrá un corte total del tráfico rodado en las vías de ubicación del Mercado (José Luís Villegas Zea, Acera Mira al Río, Avda. Fray Albino (tramo próximo a la Calahora) y el entorno de la Torre de la Calahorra, desde las 08 h. del día 25 de enero hasta las 15 h. del día 30 de enero. Para garantizar estos cortes de tráfico se colocarán vallas con señales adosadas de entrada prohibida en todas las calles que tengan acceso a esas vías.

2Para facilitar trabajos previos, se cortará el tráfico rodado en las calles José Luís Villegas Zea, Acera Mira al Río y la Avda. Fray Albino (tramo más próximo a la Calahorra), los días 19 y 20 de enero de 15 a 18 horas.

Prohibición de estacionamiento de vehículos en los mismos espacios anteriores desde las 00 h. del día 25 hasta las 15 h. del día 30 de enero. No se permitirá tampoco el estacionamiento de vehículos de los titulares de los puestos junto a ellos. Prohibición de estacionamiento de vehículos en el recinto de tierra vallado colindante con la calle José Luís Villegas Zea desde las 07 horas del día 23 de enero hasta las 15 horas del día 30 horas de enero, para facilitar trabajos previos del Área de Infraestructuras y el propio desarrollo de las actividades del Mercado. Podrán estacionar en esta explanada vehículos de los comerciantes del Mercado, identificados con tarjeta.

Corte total del tráfico rodado en la Plaza de Sta. Teresa dirección c/ Bajada del Puente (excepto residentes y titulares y clientes de establecimientos ubicados en el barrio de Miraflores que tengan la entrada exclusivamente por este lugar) durante el horario de funcionamiento del Mercado.

Se establece como horario de reposición de mercancías de los puestos ubicados en el mercado durante los días de desarrollo (27, 28 y 29) de 7 a 11 h. El acceso se realizará por la c/ José Luís Villegas Zea y la salida por la c/ Bajada del Puente o Avda. Fray Albino.

Prohibición de circulación de vehículos en c/ Lustre (excepto acceso y salida de cocheras), desde la intersección con c/ Espalda Sto. Cristo. Las calles Lustre, Gitanos y Plaza del Tejar quedan en fondo de saco con entrada y salida por c/ Espalda Sto. Cristo. Prohibición de circulación de vehículos hacia el lugar de ubicación del Mercado en c/ Segunda (excepto cocheras y vehículos de empleados y clientes del taller mecánico allí ubicado) desde la intersección con la c/ Sto. Cristo. La c/ Procónsul Metelo Pío queda en fondo de saco con entrada y salida por c/ Sto. Cristo.

Reserva de estacionamiento

Reserva de estacionamiento en la calle Bajada del Puente (próximo a la Calahorra) de un espacio para ubicar una ambulancia y una carpa para asistencia sanitaria de la Cruz Roja, desde las 10 h. del día 27 hasta las 01 del día 30 de enero. También debe quedar expedito el terrizo existente junto a la ermita ubicada en dicha vía.

Se retirarán los hitos existentes en la Avda. de Fray Albino junto a la Calahorra desde el día 25 a las 08 h. hasta las 15 h. del día 30 de enero una vez desmontado el mercado, en que se repondrán. 12. Se establecen como lugares de estacionamiento exclusivo para vehículos de residentes con tarjeta, las explanadas existentes junto a la gasolinera de la Avda. Del Campo de la Verdad y las existentes a un lado y otro de la calle Fernández de Córdoba próximas a la c/ Carmen Olmedo Checa.

Habrá habilitación de una zona de estacionamiento reservado para los vehículos de los comerciantes del Mercado en la explanada terriza abierta al público existente junto al Centro de Arte Contemporáneo. Se vallará el espacio reservado a los vehículos de estos comerciantes que deberán estar identificados con una tarjeta facilitada por Festejos. El resto de espacio será de estacionamiento permitido al público. Se considera también apropiado para el estacionamiento de los vehículos de los visitantes el recinto ferial. 14. Se establecen como vías de acceso preferente al Mercado para atender las emergencias que pudieran ocurrir: la c/ José Luís Villegas Zea y la calle Periodista Alberto Almansa.

Señalización de cortes

Como medidas de señalización que se llevarán a cabo se colocarán 4 vallas con señal adosada de entrada prohibida en una de ellas en la intersección de la c/ José Luís Villegas Zea con la Avda.de Miraflores; colocación de 1 valla con señal adosada de entrada prohibida en la c/ Gitanos intersección con la c/ Acera Mira al Río); colocación de 1 valla con señal adosada de entrada prohibida en la c/ Procónsul Metelo Pío intersección con la c/ José Luís Villegas Zea.

Habrá colocación de una placa complementaria con la lectura “excepto acceso y salida de cocheras” en la señal de entrada prohibida existente en la c/ Procónsul Metelo Pío intersección con la c/ Sto. Cristo. Colocación de 1 señal de entrada prohibida (excepto acceso y salida de cocheras) en la c/ Lustre en su intersección con la c/ Espalda Sto. Cristo. Tapar la señal de dirección obligatoria a izquierda y derecha existente en la c/ Segunda en la salida de la c/ Sto. Cristo y colocar en su lugar una señal de dirección obligatoria únicamente a la derecha hacia la calle Carmen Olmedo Checa. (excepto cocheras y empleados y clientes taller mecánico). Colocación de una valla con señal adosada de entrada prohibida en la c/ Segunda intersección con la c/ José Luís Villegas Zea. Colocación de dos vallas con señal adosada de entrada prohibida en una de ellas (excepto residentes y autorizados) en la Plaza de Sta. Teresa acceso a la c/ Bajada del Puente. Éstas se colocarán cada día en el horario de funcionamiento del Mercado. Colocación de señales de prohibida la parada y el estacionamiento en las vías de instalación del Mercado (José Luís Villegas Zea, Acera Mira al Río y entorno Calahorra) con lectura (desde las 00 h. del día 25 de enero hasta las 15 h. del día 30 de enero).

Aparcamientos

También se colocará un panel informativo indicando zona de estacionamiento para residentes con tarjeta en el acceso a la explanada existente junto a la gasolinera de la Avda. Campo de la Verdad, de aplicación para los días 27 al 29 de enero. Las explanadas existentes en la c/ Fernández de Córdoba están señalizadas todo el año para el uso exclusivo de residentes con tarjeta de Miraflores y Fray Albino.

Asimismo se colocarán señales de prohibido el estacionamiento (excepto residentes con tarjeta) en las explanadas indicadas en el punto anterior, con aplicación desde las 08 h. del día 27 hasta las 01 del día 30 de enero. Reserva de estacionamiento para vehículos de los artesanos en un espacio reservado para ellos (acotado con vallas) en la explanada terriza abierta al público junto al Centro de Arte Contemporáneo. En el reservado de este espacio se colocarán varias señales de prohibido el estacionamiento salvo para estos vehículos (lectura desde las 08 h. del día 25 hasta las 15 h. del día 30 de enero).

También se incluye colocación de señales de prohibido el estacionamiento (excepto para vehículos de los titulares de los puestos del Mercado) en la explanada terriza existente junto a la c/ José Luís Villegas Zea. Lectura: desde las 08 h. del día 25 hasta las 15 h. del día 30 de enero 14. Se colocarán paneles informativos indicativos de los lugares de estacionamiento para el público en general: explanada junto a Centro de Arte Contemporáneo C3A y recinto ferial del Arenal, en la Plaza de Sta. Teresa, Glorieta del Mercacórdoba y salida de la Avda. de Miraflores.

Medidas de regulación y vigilancia del tráfico

El plan del Ayuntamiento contempla también medidas de regulación y vigilancia del tráfico. A partir de las 07 h. del día 23 de enero se actuará para dejar libre de vehículos la explanada terriza existente junto a la c/ José Luís Villegas Zea. A partir de las 00,00 h. del día 25 de enero se comenzará a actuar en la zona para dejar libre de vehículos las vías en las que se ha prohibido el estacionamiento. A partir de las 07,30 h. de ese día, se prestará servicio continuado para evitar el estacionamiento de nuevos vehículos en tales lugares.

A las 07,30 h. del día 25, se colocarán las vallas en los lugares correspondientes para evitar la entrada de otros vehículos en tales vías y favorecer la instalación de los puestos. Únicamente se permitirá la circulación de los vehículos que transporten la infraestructura de los puestos para su descarga.

En el horario de funcionamiento del Mercado se prestará servicio permanente de control de tráfico en todo el entorno del mercado y se controlarán las vías de acceso, procediendo a regular el tráfico en caso necesario. Se vigilará expresamente que no se estacione indebidamente en las zonas de influencia del Mercado, orientando a los conductores a estacionar en los lugares habilitados. La Policía Local vigilará que no se muevan las vallas de corte colocadas en las vías antes indicadas.

Como medidas de seguridad se establece coordinación y colaboración entre la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía. En el horario de funcionamiento del mercado, prestarán servicio en el interior del mismo dos patrullas de Policía Local con funciones de vigilancia y seguridad. Se ha solicitado al Servicio de Protección Civil, la colaboración de miembros de la Agrupación, que actuarán bajo la dirección del Jefe de Turno de Policía Local.

Asimismo, en el horario de funcionamiento del mercado habrá una ambulancia y una carpa de la Cruz Roja en la c/ Bajada del Puente, para atender las eventualidades sanitarias que se produzcan.

El desarrollo del Mercado renacentista se ubicará entre el Parque de Miraflores, la calle José Luís Villegas Zea, el solar anexo a dicha calle, Acera Mira al Río, Jardines del Rocío, un tramo de la avenida Fray Albino y el entorno de la Calahorra. Se actuará desde su montaje hasta el final del evento desde el 25 de enero hasta el 27 de enero.

El horario de funcionamiento del Mercado será desde las 11:00 hasta las 24:00 horas de los días 27, 28 y 29 de enero de 2023. La inauguración oficial tendrá lugar en la Torre de la Calahorra, el día 27 a las 12:00 h., con un pasacalles que iniciará su recorrido en el Arco del Triunfo (Puerta del Puente) y a través del Puente Romano. El desmontaje se hará desde las 01 h. hasta las 15 h. del día 30 de enero de 2023.

Entre las actividades programadas durante el desarrollo del Mercado, destacan por su importancia, 3 pasacalles a celebrar el sábado 28 a partir de las 12 h., el domingo 29 a partir de las 12 h y otro más este mismo día a partir de las 17 h. El itinerario de tales pasacalles es el siguiente: Capitulares, Rodríguez Marín, Plaza de la Corredera, Sánchez Peña, Armas, Plaza del Potro, Lucano, S. Fernando, Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, Puente Romano y zona del Mercado junto a la Torre de la Calahorra.