Matt Damon llega al cine de verano y la música continúa en el Alcázar y en el Centro de Recepción de Visitantes

Cine de verano

El cine a la luz de la luna trae este fin de semana Cuestión de sangre, un thiller dramático protagonizado por Matt Damon y dirigido por Tom McCarthy (Spotlight). En el argumento, Bill Damon) es un padre que viaja a Francia con la intención de sacar de la cárcel a su hija condenada allí por el presunto asesinato de su novia. Inspirada en el caso de Amanda Knox, Cuestión de sangre este viernes y este sábado en el cine Delicias y el domingo, en el Fuenseca.

Otro estreno de este fin de semana es la comedia española Donde caben dos en la que se dan cita actores como Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Luis Callejo, Anna Castillo, Pilar Castro, Álvaro Cervantes, Carlos Cuevas y Ana Milán, entre otros. Una pareja atrapada en la rutina, un joven desengañado de su última relación amorosa, una novia desesperada, dos primos separados desde su último verano en el pueblo, un grupo de amigos con ganas de experimentar… Durante una noche, todos ellos vivirán situaciones descabelladas en las que jamás hubieran pensado encontrarse, para terminar, a la mañana siguiente, de la mejor manera posible: muy juntos y muy revueltos. Esta película se proyectará este viernes y este sábado en el Fuenseca y este domingo, en el Olimpia.

En los dos cines de verano restantes repiten otro finde más los filmes ¡A todo tren! Destino: Asturias (este viernes y este sábado, en El Coliseo de San Andrés y este domingo, en el Delicias) y Operación Camarón (este viernes y este sábado, en el Olimpia, y este domingo, en El Coliseo de San Andrés).

Por otro lado, en el Rey Heredia retoman este sábado su cine de verano tras la ola de calor con la película La mujer de la montaña.

Flamenco en el Centro de Visitantes y en el Alcázar

El flamenco sigue teniendo su hueco en la agenda de Córdoba gracias a los ciclos impulsados desde el Ayuntamiento para promover el arte jondo. Así, este viernes (22:15), en la terraza del Centro de Recepción de Visitantes, se podrá ver el espectáculo de la bailaora Rosa Herrador.

A este concierto se suma el que se celebrará este viernes (22:00) en los Jardines del Alcázar de la mano de Juanma Ruiz y su grupo, con el espectáculo Urium. En él, el bajo de Ruiz se rodea de la guitarra de su incondicional Álvaro Mora, el cante de Miguel Ortega, el baile de Paula Comitre y el saxo de Juan Diego Sáez. La entrada es por invitación, que puede obtenerse en www.cordobaocio.net, y el acceso al Alcázar de los Reyes Cristianos será por la entrada de la ribera.

Lluis Albert Segura, en 'Live the Roof'

La azotea del Hotel Ayre de la capital acoge este domingo el concierto de Lluis Albert Segura (L.A.) en el marco del ciclo Live the Roof. Oriundo de Mallorca, comenzó sus andaduras musicales en 1994 como batería en una banda. No fue hasta el año 2004 cuando decidió comenzar su carrera en solitario, para lo cual creó su propio sello discográfico. Perfect Combination fue el single a través del cual se catapultó hacia una gran cantidad de público.Tras la publicación de siete discos, la formación actual del grupo está integrada por Ángel Cubero (bajo), Pep Mulet (guitarra), Dimas Frías (batería) y Segura (compositor, voz y guitarra). Su último álbum se titula King of Beasts y fue publicado en 2017 bajo el sello Sony Music.

Música en el Ambigú de La Axerquía

La banda Deltó rendirá tributo a Extremaduro este viernes en el Ambigú de La Axerquía y después actuará la banda El Gato Ventura. El sábado será el turno de D'Donnier y Borha Cámara, que seguirán presentando su colaboración artística, combinando ilustraciones y música. D'Donnier ofrecerá una selección de sus nuevos temas mientras que Borha traerá las ilustraciones que ha hecho para el EP Cocktails & Dreams junto a una selección de sus mejores trabajos.

Abrirá la noche Lara Lopez, natural de Sevilla y graduada en la escuela de artes escénicas de Paul McCartney en Liverpool. Participa en numerosos y diversos proyectos musicales (tocando la guitarra, cantando, componiendo y en estilos diversos: bossa nova, rock, pop, fusión étnica...). Compone y produce música para programas de televisión. Su más reciente proyecto es en solitario, combinando guitarras eléctricas, voz y música electrónica a base de loops grabados en vivo.