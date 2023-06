Alejandro Sanz, Vanesa Martín o Manuel Carrasco: arranca la temporada de grandes conciertos en la plaza de toros

Esta semana hemos dado la bienvenida a junio y, con él, el comienzo de la temporada de grandes conciertos en la Plaza de Toros. En total serán 13 los que se celebren durante junio, julio, septiembre y octubre y será el artista Alejandro Sanz el encargado de abrir la puerta grande de Los Califas.

El artista madrileño actuará el próximo fin de semana, el 10 de junio, en un concierto no exento de polémicas debido al elevado precio de las entradas, que tienen diferentes precios: 93,50 euros, 132 euros, 157 euros y 192 euros. Pese a ello, su público ha agotado estos últimos billetes y los de 132 euros.

Sanz, que volverá a la capital tras su último concierto en 2015, presentará en Córdoba su gira Sanz en Vivo, que el pasado verano superó los 300.000 seguidores, siendo la más multitudinaria del año. En los últimos días, y tras un mensaje en Twitter en el que reconocía que pasaba por un mal momento anímico, el artista ha reaparecido en redes sociales para asegurar que no quiere suspender la gira y cree que con la “ayuda correcta”, “comprensión” y “apoyo” sacará adelante el tour que comienza arranca este sábado en Pamplona.

El 16 de junio será el turno de El Barrio y su gira Atemporal, título del disco protagonista de los nuevos conciertos. Está formado por 13 temas y es un trabajo que refleja el carácter indomable de El Barrio, cuya forma de sentir nunca perteneció a ningún estilo, ni se dejó influenciar por las modas. Su inconfundible sello conserva el aire flamenco que se impuso en 1996 y trae los sonidos del rock andaluz que tanto aportaron a su tierra.

Un día después, el 17 de junio, hará lo propio Vanesa Martín, que regresará a la capital tras hacer doblete en 2021 con Siete veces sí. En su próximo concierto en la plaza de toros presentará su último álbum, Placeres y pecados. Este disco es el octavo de su carrera y para su elaboración ha contado con las producciones de algunos de los productores de mayor reconocimiento nacional e internacional que han aportado una gran diversidad y riqueza al álbum.

Antoñito Molina recalará en este espacio el 23 de junio con su nuevo trabajo, El club de los soñadores, lanzado el pasado 2 de diciembre. Al día siguiente, el 24 de junio, regresará El Maka a Córdoba tras el éxito cosechado el año pasado, también en la plaza de toros. El artista gaditano presentará Gloria bendita, consolidándose como uno de los grandes referentes del rap y la música urbana en España, gracias a su estilo personal y a sus letras profundas y emotivas.

El 28 de junio, la cantante argentina Tini Stoessel, quien protagonizase la serie de Disney Channel Violetta, traerá a la capital la gira con la que ha arrasado en su país natal y en toda latinoamérica.

El mes de julio llegará con la música de Niña Pastori y su disco Camino, cuyo directo podrá escucharse en Córdoba el día 1. Este álbum aparece casi cinco años después de Bajo tus alas. Desde que a los ocho años se subiera por primera vez a un escenario y con tan solo 12 se fijara en ella el gran Camarón de la Isla, ha consolidado un sello personal e inconfundible.

La banda colombiana Morat cogerá el testigo el 5 de julio para presentar su disco Si ayer fuera hoy, formado por 12 temas. Entre estos se encuentran canciones como:Salir con vida, Si la ves, Los cometas siempre vuelan en agosto o París; de las que los asistentes podrán disfrutar en la ciudad. Pero además de escuchar en directo las canciones de su último álbum no faltarán otras como Balas Perdidas o A dónde vamos, de sus discos anteriores.

El 7 de julio, inicio de la campaña electoral, Hombre G repasará en la plaza de toros sus 40 años en la música. La banda lleva sin pisar Córdoba desde el año 2019. Entonces presentó un disco con canciones nuevas, mientras que en la actual gira todo apunta a que se hará un repaso por los discos clásicos, desde su debut homónimo (producido por el cordobés Paco Martín en 1985), hasta La cagaste… Burt Lancaster (1986), Estamos locos… ¿O qué? (1987), Agitar antes de usar (1988), Voy a pasármelo bien (1989), Esta es tu vida (1990), La historia del bikini (1992) o Peligrosamente juntos (2002).

Tras este concierto, la plaza de toros cerrará para grandes conciertos durante el mes de agosto y retomará la temporada en septiembre. Concretamente, el día 8, con la actuación del malagueño Pablo Alborán. El artista suele visitar la capital cordobesa cuando inicia una nueva gira, aunque llevaba desde 2019 sin pisar la plaza de toros. Alborán presentará su último disco, La cuarta hoja, un trabajo con el que aspira a seguir la estela triunfal de una carrera que suma éxito tras éxito.

Al día siguiente, el 8 de septiembre, David Bisbal revolucionará la plaza de toros con Me siento vivo. El siguiente concierto no será hasta finales de mes, el día 30, cuando el público podrá escuchar a Miguel Poveda. El cantaor estuvo en Córdoba en 2022, cuando presentó en La Axerquía su disco Diverso.

Y Manuel Carrasco será quien cierre la temporada de conciertos en la plaza de toros. El cantante onubense presentará en la capital su noveno álbum, Corazón y flecha, un disco que ha presentado este viernes en Sevilla ante un abarrotado Estadio de la Cartuja. En la capital sevillana, el artista hará doblete y reunirá a casi 140.000 personas.

