'Cesuras', una visita al cómic de compromiso social

Cesura es el nombre que recibe el espacio vacío dispuesto entre las viñetas de una novela gráfica. Es decir, la acción que se omite. La exposición Cesuras, experimentación y ruptura en la historieta española contemporánea transforma ese vacío en un reflejo de la “metamorfosis continua” de la obra de los dibujantes Federico del Barrio, Laura Pérez Vernetti y Raúl, y el guionista, Felipe Hernández Cava. Todos ellos unidos en la colección privada del escritor y coleccionista, Javier Fernández, que a partir de este fin de semana expone más de un centenar de piezas en la Galería de Presidencia de la Diputación de Córdoba.

Esta exposición se enmarca en las I Jornadas de Cómic de la Universidad de Córdoba, que acogieron el pasado viernes a expertos de varias universidades andaluzas y una conferencia magistral del ilustrador, Raúl. Para el escritor y organizador, esto supone una muestra del interés de dicha universidad por el cómic.

“Queremos reivindicar el valor artístico y cultural del cómic como medio adulto”, asegura en una entrevista con Cordópolis Fernández, quien se define como un “enamorado del cómic” y ha reunido en esta muestra una parte de su colección privada manteniendo un enfoque alejado de la parte más comercial del género y centrado en “la experimentación, el cómic de autor y el cómic de adultos”, ha explicado.

Estos ilustradores tienen en común “la búsqueda incansable de nuevas soluciones formales”, según los define Fernández. “Tienen estilos marcados, pero cambian de registro e inventan formas nuevas con un sentido estético brutal. Al ver la muestra parece que haya 20 o 30 artistas y son solo tres”.

La exposición está dispuesta en tres secciones, una por cada dibujante, en orden cronológico, y diversas páginas escritas por el guionista Felipe Hernández Cava, se intercalan de forma recurrente entre las piezas. Fernández señala que la experimentación y la mutación de los artistas queda patente en el desarrollo de las obras.

La relación entre estos apasionados del mundo del cómic y al cultura en general viene de años atrás. “La primera obra que se expone me la regaló Raúl en 1999”, quien también ha diseñado algunas portadas de sus libros. Esta extensa relación le ha permitido recopilar durante años originales de estos dibujantes, cómics parciales y completos e, incluso, viñetas publicadas en prensa.

Respecto a la visión del cómic en España, el escritor asegura que se ha transformado en los últimos años, ampliando el espectro de lectores. Los protagonistas de la muestra comenzaron su camino profesional en torno a los años 80. “Han sido agentes del cambio en la percepción del cómic en España”, sostiene. Este cambio ha permitido “pasar de un medio dirigido exclusivamente para niños, a uno dirigido al público adulto, que ahora se llama novela gráfica”.

Manejan múltiples registros, ya que “están muy influenciados por el arte en general”. Por tanto, “el cómic tiene para ellos una capacidad de contar similar a la literatura”, explica el coleccionista. Esto supone otro elemento de unión entre los ilustradores, “son obras que contienen compromiso social y critican la situación”. Un concepto recurrente aunque no se limitan solo a eso. “Hay todo tipo de intereses en las obras, con piezas más juguetonas y otras más existencialistas”.

Esta diversidad de influencias y su trabajo en ámbitos más allá del cómic, se refleja en la muestra. En este sentido, desde 2011, Laura Pérez Vernetti se ha dedicado a adaptar la obra de poetas como Fernando Pessoa, Rainer Maria Rilke o Charles Baudelaire. Tal versatilidad a lo largo de su carrera le ha sido reconocida con el Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona en 2018, según recuerda Fernández.

En el caso de Raúl, ha sido ilustrador en periódicos de papel y para uno de los cómics que publicó, acudió a una exposición del expresionismo alemán y así lo reflejan esas páginas. De formación autodidacta, también trabajó con prensa escrita y lo recogió en varios volúmenes.

Por su parte, Federico del Barrio, en los últimos años, ha centrado su actividad en la ilustración y en las viñetas de prensa que, junto al guionista Hernández Cava, publica diariamente. Además, ambos publicaron los cuatro volúmenes de Las memorias de Amorós y la premiada El artefacto perverso en 1996. En palabras del coleccionista, “su obra pasa del romanticismo a la metatextualidad, pasando por el folletín, el humor o la confesión íntima”.

Felipe Hernández Cava, el guionista, comenzó a trabajar en los años 70 y formó parte del grupo El Cubri. Su trayectoria está marcada por las obras de compromiso social. Fernández lo define como “una figura fundamental de la cultura y la contracultura española de los últimos 50 años”. Además, fue premio nacional de cómic en 2009 y ha recibido premios a la mejor obra de autor español y mejor guion en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!