La Biblioteca Central se llamará Biblioteca Antonio Gala

La Biblioteca Central, comúnmente conocida como Biblioteca de Lepanto, pasará a llamarse Biblioteca Antonio Gala. Esta es la propuesta consensuada entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación Antonio Gala para que el reconocimiento de la ciudad hacia el escritor sea eterno.

En una rueda de prensa, el presidente de la Fundación, Francisco Moreno, ha agradecido a la ciudadanía de Córdoba “el interés y el afecto que ha mostrado” hacia la figura de Gala, que falleció el pasado 28 de mayo. Tras su deceso, fueron muchas las voces que se elevaron para que el Ayuntamiento “bautizara” algún edificio público, principalmente relacionado con la cultura, con el nombre del escritor.

Una de estas iniciativas consistió en la recogida de firmas para que ese lugar fuera el Gran Teatro, acción promovida por el profesor de Derecho de la Universidad de Córdoba (UCO) Antonio Manuel Rodríguez Ramos. Sin embargo, tanto el Ayuntamiento como la Fundación han acordado que la Biblioteca Central es el lugar más idóneo “porque gran parte de su trayectoria ha estado ligada a la literatura”, ha apuntado el alcalde, José María Bellido, quien ha señalado que el Gran Teatro “tiene ya un nombre” y que “Antonio Gala” iba a convertirse “en un apellido porque tendemos a acortar, por lo que iba a seguir siendo el Gran Teatro”. “Antonio Gala merecía la pena un homenaje con nombre propio”, ha insistido.

Además de este reconocimiento, frente al Gran Teatro se colocará un busto de Gala, cuya ubicación exacta no se ha comunicado a la espera de trabajar más en el proyecto. Tanto Moreno como el regidor han comentado que aún no se ha decidido qué artista elaborará la obra, algo que no implicará problema alguno porque “en Córdoba tenemos muchos y magníficos artistas”, ha afirmado el alcalde.

Una vez que el busto esté colocado, la Fundación promoverá todos los días de San Antonio -13 de junio- un encuentro poético musical alrededor del mismo en el que participarán jóvenes poetas de la entidad y de Córdoba, así como músicos. “Eso hará que el busto tenga vida y que cada año recordemos aún más a Antonio Gala”, ha concluido el presidente.

La propuesta del cambio de nombre de la Biblioteca Central pasará ahora por el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo y, posteriormente, por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, previsiblemente a la que habrá dentro de dos semanas. Paralelamente, el Consistorio y la Fundación trabajarán en el encargo del busto.