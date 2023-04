Arranca una Feria del Libro que aspira a reeditar el aumento de ventas de la última edición

Vuelve el libro a las calles de Córdoba. Este viernes ha arrancado la 48 edición de la Feria del Libro, que se prolongará hasta el 1 de mayo, y que se plantea como objetivo reeditar el aumento de ventas que se registró el año pasado.

La edición de 2022, que llegó, tras varios años suspendida por la pandemia, se cerró con un aumento del 20% en las ventas de libros respecto a la Feria del Libro del año 2010. “Este año queremos igualar esas cifras o más si se puede”, ha indicado el responsable de la librería-papelería de Santa Rosa Boli-Lápiz, José Luis Duval, nuevo presidente de la Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico), tras la jubilación de su anterior responsable, Hermenegilda Moreno (de la librería Títere).

El hueco de Títere se hacía notar, de hecho, este año en la feria, que dispone de 38 casetas, de las que 24 son de editores y librerías cordobesas. El número de expositores es menor que el de 2022, aunque a la Feria se incorporan nuevas librerías que han comenzado su andadura en la ciudad, como El reino de Agartha, cuya propietaria, Maribel Molina, se mostraba encantada de debutar en este evento literario. “Yo con lo que vendo todos los días en la tienda, me da para pagar sueldos y alquiler. Así que, si aquí vendo más, y encima me lo paso bien, pues está fenomenal”, señalaba.

A su lado, Daniel Valdivieso, escritor (La Córdoba de Ibn Hazm y Abd al-Rahman al-Dahil: el príncipe emigrado) y parte del staff de la editorial cordobesa Utopía Libros, que explicaba que ellos tienen muy buen margen de beneficios porque sólo venden su propio material y que, además, tiene un público fidelizado. “Nosotros somos la editorial de Julio Anguita”, decía con sorna Valdivieso, apuntando a que esta pequeña editorial independiente, efectivamente, está detrás de la mayoría de la obra del exalcalde de Córdoba.

Otro clásico de la feria es la Librería Maribel, que cuenta con sección infantil (especializada en libros de pop ups para los más pequeños) y otra para adultos. La propietaria, Maribel, cuenta que el libro sigue siendo un producto que requiere tiempo de venta. “Esto no es una papelería, los libros hay que vendérselos al cliente”, señalaba.

Pero hay algunos ejemplares que despiertan más interés que otros. En la Librería Mundo Ideas, por ejemplo, recomendaban dos libros infantiles: La cena del león, de José Morales, y Una habitación muy ruidosa, de Alicia Acosta. Ambos autores pasarán por la Feria del Libro de Córdoba. Como también lo hará Francisco Antonio Carrasco, autor de Los ídolos de bronce, la obra que más se ha vendido en la caseta de la editorial Almazara en el arranque la Feria del Libro de Córdoba.

Son sólo tres entre el más de medio centenar de escritores que pasarán por la Feria del Libro de Córdoba hasta el 1 de mayo, diez días en los que se rendirá tributo a Ginés Liébana.

La feria cuenta con un total de 75 actividades, entre las que se incluye programación infantil por las mañanas y a primera hora de las tardes, concertadas con centros escolares para los días lectivos.

El horario de este año será el siguiente:

