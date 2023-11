Almuzara publica una novela de Ethan Hawke sobre la fama y el oficio del actor

El actor y escritor Ethan Hawke, cuatro veces nominado al Oscar y eterno protagonista de obras como la trilogía Antes de..., vivió el episodio más turbio de su carrera hace 20 años, cuando los tabloides hicieron público que había engañado a su entonces esposa, la actriz Uma Thurman. Aquel episodio, regado por el torbellino de paparazzis y titulares amarillistas y que casi tumba su carrera, es la base sobre la que el intérprete de películas como Training Day o Gattaca escribió su tercera novela, Un brillante rayo de oscuridad, publicada en 2021.

Un trabajo que ha traducido y publicado en español la editorial cordobesa Berenice (Almuzara), y que sale a la venta esta semana. En Un brillante rayo de oscuridad, Hawke relata la historia de un joven actor de cine que hace su debut en Broadway con una obra de Shakespeare justo cuando su matrimonio se desmorona ante la opinión pública.

“Una vigorosa meditación sobre la fama y la celebridad, y el poder redentor y sanador del arte; un retrato de los estragos de la decepción y el divorcio; una novela impregnada de rabia y sexo, anhelo y desesperación, y una apasionada carta de amor al mundo del teatro. Un brillante rayo de oscuridad muestra el enorme talento de Ethan Hawke como novelista”, señala la editorial sobre una novela que el propio intérprete reconoce que necesitó 20 años para escribir y que fue definida por el Washington Post como “una historia profundamente esperanzadora sobre la posibilidad de elevarse por encima del propio narcisismo”.

Aunque mundialmente es más conocido por su faceta de actor, Ethan Hawke ha dirigido dos largometrajes, tres obras de teatro off-Broadway y varios documentales, y ha escrito las novelas The Hottest State (1996) y Ash Wednesday (2002). Como intérprete, su fama le llegó en 1989 por interpretar a Todd Anderson en la película El club de los poetas muertos, y durante la década de los noventa fue uno de los actores más relevantes del joven star system de Hollywood, sobre todo cuando encadenó dos éxitos generacionales como Reality Bites y Antes del amanecer, a mediados de aquella década.

Esta última película, firmada por Richard Linklater, tuvo dos secuelas en las que Hawke ejerció como guionista y por las que fue nominado en dos ocasiones al Oscar. Las otras dos nominaciones que ha recibido fueron como intérprete por Training Day y Boyhood. Otras de sus películas más aclamadas son Gattaca, Antes de que el diablo sepa que has muerto o First reformed. Una de las últimas ha sido Extraña forma de vida, un mediometraje dirigido por Pedro Almodóvar e interpretado junto a Pedro Pascal.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!