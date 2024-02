El alcalde dice que Moreno Calderón asumirá la gerencia del IMAE “hasta que se calmen las aguas”

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha dicho que el coordinador de Políticas Culturales del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Miguel Moreno Calderón, ejercerá las funciones de gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) “hasta que se calmen las aguas” del cese del exgerente Carlos Aladro.

En declaraciones a los periodistas, Bellido ha reconocido que es el momento de calmar la situación en este organismo, del que dependen los teatros municipales, después de que se hubiera llegado, a su juicio, a “situaciones que no nos hubiera gustado que pasaran”.

“Creo que, de las declaraciones que se han visto en los últimos días, se deduce que era una situación insostenible y que se había generado una situación de tensión dentro del IMAE que no se podía sostener”, ha afirmado el alcalde, que ha remarcado -contrariamente a lo que sostiene Aladro- que el gerente es “quien tiene encomendado la gestión de los recursos humanos”.

En este ámbito, ha señalado que el estilo de su gobierno “en las formas” debe estar basado en “el diálogo, la moderación y el encuentro”, y cree que la situación “no tenía marcha atrás”, a pesar de reconocer que, los motivos que han provocado el cese de Aladro y su relación con la dirección y parte del personal del IMAE, tiene más que ver con “circunstancias subjetivas”.

El proceso más adecuado

Asimismo, ha dicho que desconoce “los detalles” de cómo ha sido la relación entre Isabel Albás y Carlos Aladro, si bien “la concejala y más personas de la dirección y trabajadores” le han dicho estos días que se había llegado a un punto en el que “no se podía reconducir”.

“Las cosas son como son. Y, aunque ha habido meses para que esto funcionara. No ha sido así. Ahora toca calmar las aguas, por eso hemos puesto al frente a Juan Miguel Moreno Calderón, que es una persona respetada y querida en el mundo de la cultura. Y va a pasar un tiempo hasta que pueda hacer esa labor de calmar y volver a la normalidad”, ha adelantado, cerrando la puerta a la elección inmediata de un nuevo gerente.

No obstante, ha defendido el proceso de concurso público por el que se contrató a Carlos Aladro. “Es un proceso más que adecuado”, a su juicio, si bien ha recordado que en ese proceso hubo una persona que quedó por delante, pero que no fue elegida “porque no tenía los requisitos mínimos exigidos por la administración”.