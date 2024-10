La Fiscalía archiva la denuncia contra el alcalde de Pozoblanco por el caso del joven que cobró sin trabajar

La fiscala de Córdoba Carmen Romero Urrutia ha archivado las diligencias penales abiertas contra el Ayuntamiento de Pozoblanco y su alcalde, Santiago Cabello, relativas a la investigación por el caso del joven que cobró del Consistorio pozoalbense sin trabajar.

En el archivo de diligencias al que ha tenido este medio, adelantado por Hoy al día, el Ministerio Público reconoce que hay “irregularidades en el proceso de contratación”, pero que ello “no justifica el inicio de ninguna investigación penal puesto que no es posible hablar de una voluntad predeterminada a contratar de forma ilegal a sabiendas” por parte de Cabello.

Cabe recordar que fue el pasado mes de julio cuando la Fiscalía incoó diligencias, tras una denuncia del PSOE, para investigar estos hechos dado que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación. Durante cinco meses y nueve días, un joven -el hijo de la secretaria del alcalde- estuvo cobrando de las arcas municipales sin ir a trabajar.

En su escrito, la fiscala asegura que “para poder afirmar que estamos en presencia del delito de prevaricación, es preciso el plus de antijuridicidad que diferencia una mera irregularidad administrativa de la infracción penal, concretado en la exigencia de que se trate de una resolución injusta y arbitraria. Por ello, no toda resolución ilegal en el procedimiento de contratación publica constituye prevaricación, ya que es necesaria que sea arbitraria e injusta”. Haciendo uso de la jurisprudencia, el Ministerio Público sostiene que “la arbitrariedad no es equivalente a ilegalidad” y que para el delito de prevaricación “no es sufiente la mera ilegalidad”.

Una vez que la Fiscalía incoó las diligencias, solicitó al Ayuntamiento un informe al secretario accidental en el que explicara todo el expediente de contratación; un documento en el que, en palabras de Romero, se hace mención a “una suerte de irregularidades” donde sí queda claro que la contratación de la chica, que sí acudió a trabajar, era la única que estaba sustentada en un decreto de Alcaldía.

Sin embargo, se observa que en el expediente de contratación existe una duplicidad de contratos, habiéndose tramitado también un contrato para el mismo puesto a nombre del joven. Pese a ello “y por causas que desconocemos” -reconoce la Fiscalía, “el contrato desplegó todos sus efectos, produciéndose la correspondiente alta y baja en la Tesorería General de la Seguridad Social, así como la elaboración de nóminas en los meses de duración del plan empleo. Todo ello, pese a que no consta verificada la asistencia a su puesto de trabajo del primero ni tampoco constancia de que se le comunicara el deber de presentarse a trabajar a una hora y fecha concreta”.

Así las cosas, en mayo de 2024, el Alcalde inició un expediente de reintegro de cantidades, por lo que el joven devolvió a las arcas públicas las cantidades que ingresó más intereses de demora, un total que ha ascendido a 7.703,01 euros. Además, el magistrado del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba desestimó el pasado mes de julio la demanda impuesta por el joven por vulneraciones del derecho al trabajo, al de la ocupación efectiva y al de la tutela judicial, ya que, entre el Consistorio y el chico no hubo relación laboral ante la falta de contrato.

Por todo ello, Romero manifiesta que “no es posible intuir que en el proceso de contratación pública llevado a cabo por el Ayuntamiento haya existido una conducta por parte del denunciado -el alcalde- que pueda calificarse de injusta y arbitraria. No hay razones que induzcan a estimar que las irregularidades observadas en la contratación respondan a una conducta arbitraria e injusta que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable”. “La existencia de irregularidades en el proceso de contratación que ha culminado con la reparación de la legalidad no justifica el inicio de ninguna investigación penal pues no es posible hablar de una voluntad predeterminada a contratar de forma ilegal a sabiendas”, concluye al archivo de las diligencias.

El alcalde pide que el asunto quede “zanjado al no detectarse irregularidades penales”

Por su parte, el Ayuntamiento de Pozoblanco ha emitido este martes una nota de prensa valorando el escrito de la Fiscalía, pese a que desde su gabinete de comunicación siempre han optado por un perfil bajo. El regidor ha explicado que desde el Consistorio y la Alcaldía se han ofrecido tanto al Ministerio Público como a los grupos de la oposición todos los documentos que se le han solicitado con la máxima transparencia y ha mostrado su satisfacción de que este asunto “quede al fin zanjado al no detectarse indicios de ningún tipo de irregularidad penal, que ha sido lo que nosotros siempre hemos defendido a pesar los ataques constantes y de lo que demuestra toda la documentación”.

Cabello ha confiado en que “esta decisión ponga fin de una vez por todas a la cacería política y personal a la que se me ha sometido a mí y a mis compañeros del equipo de gobierno, la cual han ido alimentando durante meses a sabiendas de que se engañaba a Pozoblanco”. El alcalde ha pedido tanto al Partido Socialista y a Izquierda Unida y sus portavoces, Rafael Villarreal y Emmanuel Vioque, como al concejal no adscrito, Gerardo Arévalo, “que asuman que éste no es el camino, pues ya se conoce que todo ha sido una gran mentira con la que han intentado romper la estabilidad de Pozoblanco y que ha tenido que resolver la justicia y la Fiscalía de forma contundente”. “Han sido 276 días de mentiras, de situaciones injustas, con insultos y con innumerables zancadillas, descalificaciones, amenazas graves y continuas hacia mi persona y mi secretaria, a nuestras familias, al equipo de gobierno, a nuestro partido con el único fin de hacernos un inmenso daño político y un irreparable daño personal”, ha explicado.

Cabello también ha indicado que “cada cual debe asumir ahora sus responsabilidades, sus disculpas o sus dimisiones porque ha sido muy grave lo ocurrido como para que quede en el olvido”. “En política igual que en la vida no todo vale”, ha añadido, antes de recordar que llegó a la política “para ayudar a Pozoblanco y su gente”. “Llegué con humildad, honestidad y mucho trabajo y así me iré”, ha agregado.

Por último, ha dado las gracias “a todos los que cada día me han mostrado su apoyo, su ánimo y cariño con decenas de mensajes que me han dado fuerzas para seguir adelante” y ha avanzado que luchará “hasta el final con más fuerza e ilusión cada día y contra todas las injusticias del camino, porque así me lo enseñaron mis padres y porque ese fue mi compromiso con Pozoblanco, que siempre será lo primero”. Cabello ha concluido señalando que “hoy más que nunca digo que seguiremos adelante y trabajando cada día por un Pozoblanco mejor”.