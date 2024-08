El joven que cobró del Consistorio de Pozoblanco sin trabajar devuelve con intereses todo lo que ingresó

El joven que durante cinco meses y nueve días estuvo cobrando del Ayuntamiento de Pozoblanco sin trabajar ha devuelto a las arcas públicas las cantidades que ingresó más intereses de demora, un total que ha ascendido a 7.703,01 euros. Este reintegro se ha producido después de que el Consistorio iniciara el expediente el pasado 28 de mayo dado que el joven no devolvía lo cobrado de motu proprio.

Según adelantó Hoy al día y ha confirmado este medio, el Ayuntamiento reconoce así que el joven cobró sin trabajar. No habiendo entonces relación laboral entre el Consistorio y el chico, el juez del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba desestimó el pasado mes de julio la demanda impuesta por el joven por vulneraciones del derecho al trabajo, al de la ocupación efectiva y al de la tutela judicial.

Como ya reflexionó en el juicio el magistrado, dado que entre el Ayuntamiento y el joven no se firmó ningún contrato laboral, no puede existir ninguna de las vulneraciones esgrimidas por el abogado del joven en esta demanda. De hecho, en sala, el juez mostró su malestar por “sentirse” utilizado para dilucidar sobre un caso que no era su jurisdicción. Quien sí ha abierto una causa por estos hechos ha sido la Fiscalía de Córdoba, quien ha incoado diligencias de investigación dado que los mismos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación.

A esta causa judicial abierta se une la comisión de investigación que continúa abierta en el Ayuntamiento pozoalbense y que está presidida por el alcalde, Santiago Cabello. Pese a que el plazo de la misma fue ampliado a dos meses más, el mismo expirará a finales de agosto. Desde la ampliación de este plazo, que se produjo en el pleno de junio, la comisión no se ha vuelto a convocar.

Este periódico ha contacto con el Ayuntamiento de Pozoblanco por diferentes vías, aunque sin éxito.