Denuncian ante la Fiscalía las obras en un tendido eléctrico junto a un nido de águilas imperiales en pleno periodo de reproducción

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Córdoba por la sustitución de puntos de apoyo de un tendido eléctrico, localizado en un territorio de reproducción de una de las especies más emblemáticas y amenazadas, el águila imperial ibérica. El territorio de reproducción se sitúa en el monte público La Sierrezuela, en el término municipal de Adamuz, y forma parte de la Zona de Especial Conservación ZEC Guadalmellato (ES6130006) de la Red Natura 2000.

Además, Ecologistas en Acción ha acudido a la Junta de Andalucía para pedir una copia del expediente de autorización de esta intervención, que se habría realizado en una finca de titularidad pública.

Los ecologistas han denunciado que la intervención, que se realizó a mediados del mes de marzo, se produjo para la reparación de un tendido eléctrico, y que consistió en la apertura o repaso de una vía de acceso, la eliminación de matorral mediterráneo, y la sustitución de varios puntos de apoyo de un tendido eléctrico, situado en uno de los escasos territorios de reproducción de esta especie en la provincia de Córdoba.

Para este colectivo ambiental, lo ocurrido, en cualquiera de sus supuestos, "es de una gravedad extrema". "Sería difícil de justificar técnicamente una autorización administrativa del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Si fuese así, mucha personas con responsabilidad compartida, deberán de dar las correspondientes explicaciones. Casi igual o más grave, sería, que los operarios hayan podido entrar y salir tranquilamente por un monte público, y que nadie, ni técnicos de campo, agentes de medioambiente, Policía Autonómica, hayan visto nada durante días. Incompresible, no sería creíble. Algo muy grave habría podido ocurrir", exponen en su denuncia ante las autoridades.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!