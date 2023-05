Admitida la demanda contra el presidente de Urbanismo por suspender el festival Crazy World

El juzgado de Instrucción número 7 investigará la denuncia que interpuso la empresa promotora del festival Crazy World, suspendido a falta de 48 horas de su celebración, y que demandó por esta actuación al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el concejal Salvador Fuentes (PP), acusándole de un presunto delito de prevaricación.

Salvador Fuentes dice que acudirá ante el juez por el Crazy World pero no aceptará la "coacción"

Como estaba previsto, una vez que no ha habido acuerdo entre las partes, el juez ha admitido la demanda y ahora llamará a testificar a todos los actores involucrados. El auto, facilitado a este periódico, señala que el Ministerio Fiscal, en su escrito de fecha 18 de abril del 2023, ya indicó que no había impedimento para investigar la querella.

Así, el juez cita a Fuentes a declarar el día 30 de mayo, dos días después de las elecciones municipales, primero como trámite procesal, puesto que también declarará el 28 de junio como investigado. Por su parte, la jefa de la oficina de Actividades del servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba y el Secretario de la Gerencia de Urbanismo también comparecerán ese mismo día en calidad de testigos.

Además, se ha pedido tanto a la Policia Local como a la Policia Nacional que “aclaren y concreten en qué fechas recibieron solicitud por parte de la Gerencia de Urbanismo para informar sobre el concierto”, que Urbanismo acabó suspendiendo en base precisamente a los informes de la fuerzas y cuerpos de Seguridad.

Los promotores del festival Crazy World, un festival para miles de personas previsto para el 11 de febrero en El Arenal y al que Urbanismo denegó la licencia 48 horas antes de su celebración, denunciaron al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo por un delito de prevaricación, al entender que la resolución denegatoria fue “ilegal e injusta a sabiendas” por parte de Urbanismo.

Los denunciantes esgrimen que “el motivo de fondo” estaba en la coincidencia del festival con el partido de fútbol entre el Córdoba y el Real Madrid Castilla, sin que se previera una “dotación extraordinaria de policía para ambos eventos”. Asimismo, apuntaban que “no consta en el expediente administrativo informe ninguno desfavorable de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni tampoco consta notificación alguna ni a policía local, ni a policía nacional para que presenten informes”.

Por su parte, Salvador Fuentes señaló que daría las oportunas explicaciones ante el juez, como finalmente parece que ocurrirá. “Yo prefiero darle explicaciones al juez o a la jueza antes que lamentar una tragedia o tener que dar una mala noticia, porque la decisión se ha tomado con todos los informes técnicos oportunos”, dijo en su día Fuentes, que ha defendido siempre que la decisión tomada “fue bastante responsable”.

Este periódico está a la espera de respuesta del presidente de Urbanismo sobre el estado de la querella.

