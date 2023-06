La distracción al volante, origen de la mitad de los accidentes de tráfico mortales en Córdoba

La mitad de los accidentes con víctimas mortales en la provincia de Córdoba se debieron a distracciones al volante. Esas son las conclusiones de la información elaborada por la Guardia Civil de Tráfico tras la investigación de los siniestros y que el Gobierno ha dado a conocer a preguntas del diputado del PP Andrés Lorite.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, señala que en el año 2022 se produjeron un total de 13 accidentes con fallecidos (fueron 13 también). De todos estos, seis se debieron a distracciones de los conductores, que no estaban atentos a las carretera, según han concluido las diferentes investigaciones.

Así, el 2 de marzo de 2022 se produjo un accidente mortal en el kilómetro 290,7 de la carretera N-432. En el siniestro, un vehículo se salió de la carretera por la izquierda y chocó, provocando un fallecido y un herido grave. La causa estuvo en la distracción.

El 27 de abril de 2022 se registró un accidente mortal de tráfico en la Autovía del Sur (A-4), a la altura del kilómetro 373. El conductor se distrajo y chocó contra un objeto, señala el informe. Hubo una persona que falleció.

El 27 de junio del año pasado se produjo un accidente de tráfico en la carretera N-502, en la que volcó un vehículo tras salirse por la margen derecha de la carretera, a la altura del kilómetro 375. Una persona murió. La investigación concluyó que el motivo fue la distracción al volante.

En la misma carretera, pero en el kilómetro 386, se produjo otro accidente mortal. El vehículo se salió por la izquierda y chocó. Además de una víctima mortal hubo un herido, aunque leve. Tres días después, en la Autovía del Sur, y a la altura del kilómetro 361, se produjo un accidente mortal con una colisión por alcance. Los motivos de la investigación concluyeron que el conductor se distrajo.

El mismo motivo estaría detrás de un accidente que se produjo en Nochebuena, en la Autovía del Sur a la altura del kilómetro 357. Entonces, el vehículo en el que viajaba la víctima se salió por la izquierda. El conductor acabó falleciendo.

Por otra parte, hay más motivos en el resto de accidentes con víctimas en Córdoba, según el informe. El alcohol y las drogas habría estado detrás de un accidente con un fallecido y con un herido grave producido en la carretera N-331, a la altura del kilómetro 35, el 7 de julio del año pasado. O una velocidad inadecuada del que dejó un muerto, dos heridos graves y uno leve, el 21 de octubre pasado a la altura del kilómetro 256 de la carretera N-432.

En el resto de siniestros mortales, los agentes de Tráfico señalan que se debieron a “otros factores”, cuando su investigación no han podido concluir con certeza cuál fue el motivo que los provocó. Son un total de cinco accidentes con resultados fatales los que se encuentran aún bajo investigación.

