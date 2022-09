Atendido un hombre por quemaduras leves en el incendio de un piso en La Viñuela

Un hombre de 40 años de edad ha tenido que ser atendido por quemaduras leves en el incendio de un piso en La Viñuela, según han informado a este medio fuentes del Servicio de Emergencias 112. El fuego se ha originado sobre las 10:00 en el toldo de un piso de uno de los bloques de la Avenida Jesús Rescatado con La Viñuela, a la altura del número 2, según han confirmado las mismas fuentes.

El fuego, finalmente, ha sido apagado por los operarios de una obra cercana por lo que no ha sido necesaria la intervención de los agentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba, según ha indicado 112. En el aviso recibido, los vecinos han alertado de que el toldo de un piso estaba ardiendo. Algunos de ellos han entrado en la vivienda para sofocar el incendio en el que según han indicado no había llamas. Los mismos han señalado que, en principio, no había personas atrapadas o heridas.

Al lugar de los hechos se han trasladado los bomberos, así como agentes de la Policía Nacional, Policía Local y los Servicios de Urgencias y Emergencias Sanitarias . Estos últimos han tenido que atender a un varón de 40 años de edad por quemaduras leves aunque no ha sido necesario su traslado al centro hospitalario. De momento, se desconocen más detalles sobre los daños ocasionados.

(Noticia en ampliación)