La Universidad de Córdoba, la décima española entre las mejores del mundo en el World University Ranking

La Universidad de Córdoba (UCO) se ha situado entre las 800 mejores del mundo en el World University Ranking 2024, elaborado por Times Higher Education, que evalúa a un total de 1.904 universidades de todo el planeta. En concreto, la UCO se ubica en el tramo de las mejores 601-800 universidades.

Este listado internacional incluye a 57 universidades españolas y, entre ellas, la Universidad de Córdoba es la décima mejor puntuada. Entre las andaluzas, la UCO es la segunda mejor, solo por detrás de la de Granada, que alcanza la horquilla de las mejores 501-600.

El World University Ranking se elabora a partir de la combinación de trece indicadores que miden el rendimiento de las universidades en cinco grandes dimensiones: docencia (30%), investigación (30%), citas (30%), perfil internacional (7,5%) y transferencia del conocimiento (2,5%).

Entre las universidades españolas, lideran el ranking la Universidad de Barcelona (en el puesto 152 mundial), seguida de la Autónoma de Barcelona y la Pompeu Fabra (ambas entre las 250 mejores del mundo), la Universidad de Navarra (entre las 350 mejores) y la Autónoma de Madrid (entre las 400 mejores). La Universidad de Granada ocupa el sexto lugar entre las mejores universidades españolas en este listado internacional.

El World University Ranking 2024 está liderado a nivel mundial por la Universidad de Oxford e incluye 105 universidades más que en la edición anterior.

