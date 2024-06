La última “onda covid” remite en Córdoba

La onda de Covid experimentada a nivel nacional, andaluz y provincial comienza a remitir. Y en Córdoba es donde más cae de toda la comunidad autónoma, según los datos facilitados por el Servicio de Epidemiología a este periódico.

Concretamente, el número de urgencias por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) ha caído un 7.15% en Córdoba, que es la provincia andaluza donde más pronunciado es el descenso, seguida por Jaén, con un 6.82%.

A falta de los datos actualizados de tasas de contagios, desde el Servicio Andaluz de Salud han informado de que Andalucía ha encadenado por tercera semana consecutiva un descenso en la tasa de casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) por cada 100.000 habitantes. A nivel regional, hay 275,8 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que hace dos semanas eran 314.

En el caso del Covid, en la semana del 3 al 9 de junio de 2024, la tasa estimada ha sido de 80,6 casos por 100.000 habitantes en Andalucía. La semana anterior fue de 131,6 casos.

“Durante la semana actual, en comparación con la semana anterior, en Andalucía se observa un decremento en el número total de urgencias atendidas (-1.733) con una tasa de variación del -1,61%”, señalan las fuentes consultadas, que han añadido que también desciende el número de personas hospitalizadas por Covid.

Así, en toda la comunidad autónoma, esta semana hay 560 personas ingresadas por Covid, de las cuales 24 están en UCI. La semana anterior eran 598, y 26 en UCI.

Hay que tener en cuenta que los datos ofrecidos son los que se obtienen a través del sistema Centinela, utilizado a nivel nacional y regional, y que se basa en la vigilancia en atención primaria y una red de médicos que recogen muestras para el análisis epidemiológico. Es decir, ya no se hace un seguimiento diario, como ocurría hasta octubre de 2023.

