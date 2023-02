La suciedad y falta de mantenimiento de la ciudad, principal problema para tres de cada diez cordobeses

La suciedad y la falta de mantenimiento de la ciudad son, tras la falta de empleo, el principal problema de Córdoba, según buena parte de los los encuestados que han participado en el Sondeo de opinión pública y política de córdoba 2023, elaborado por investigadores del Área de Sociología y del Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y de la Unidad Asociada de I+D UCO-CSIC.

Según la citada encuesta, realizada en el pasado mes de enero sobre una muestra de 405 personas, el empleo y la suciedad empatan como los principales problemas de la ciudad. El 17% de los cordobeses los menciona. Además, otro 14% sitúa en tercer lugar la falta de mantenimiento de Córdoba, de manera que todo lo relativo al estado del viario municipal se ve de manera negativa por parte de tres de cada diez cordobeses.

El sondeo muestra que el 54% de los cordobeses considera que la situación económica en la ciudad es mala o muy mala, pese a que siete de cada diez de ellos afirma que a él le ha ido bien en el último año. La tónica es muy similar a la que vienen marcando los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Lo que ocurre es que en Córdoba hay más diferencia entre la visión que tienen los ciudadanos de su situación personal y la de la propia ciudad.

David Moscoso, que ha coordinado la encuesta de la UCO, resalta que, en general la valoración negativa de la situación económica por parte de los cordobeses ha mejorado en 19 puntos desde 2020, cuando la universidad hizo el primero de estos sondeos. En cuanto a la valoración de la situación política, cuatro de cada 10 personas (el 43,8%) considera que es buena o muy buena (9 puntos más que en la edición de 2020), frente al algo más de un tercio considera que es “mala” o “muy mala” (35,1%).

En cuanto a la situación social, 7 de cada 10 cordobeses (el 71%) manifiestan que a nivel personal su situación le ha ido bien en el último año. Esta cifra representa 19 puntos más que hace 3 años (anteriormente suponían el 52%). Y, al valorar su estado anímico, la población cordobesa se pone un notable de media (7,17)

Por otro lado, el 75% de la población cordobesa considera que se encuentra bien o “muy bien” de salud (el 60% y el 25%, respectivamente). Pese al contexto económico derivado de la crisis energética, la guerra de Ucrania y un largo periodo de crisis causada por el coronavirus, la percepción de la población cordobesa es positiva.

En cuanto a la percepción de la coyuntura por la inflación económica actual, casi 8 de cada 10 personas admite que la inflación económica actual le afecta especialmente en el pago de la factura de electricidad y en la compra de alimentos (el 77% y el 76%, respectivamente). Le siguen el ocio (49% dice que les afecta en esto), la ropa (48%), el alquiler o la hipoteca (34%) y los gastos escolares (28%).

En otros ámbitos el impacto es menor. La mayoría de los cordobeses piensa que se están adoptando pocas o ninguna medida por parte de las administraciones, solo la Junta de Andalucía sale algo mejor parada ante esta pregunta.

Asimismo, casi 9 de cada 10 personas consultadas consideran que Córdoba ofrece pocas o ninguna posibilidad para encontrar empleo. “Este dato debería suponer un dato de alarma entre la clase política, y debería ser prioritario en su agenda”, ha dicho Moscoso.

En relación a la percepción de la desigualdad social y opinión sobre el ingreso mínimo vital, 7 de cada 10 cordobeses (el 73%) consideran que en los últimos cuatro años la desigualdad social ha aumentado en Córdoba. Por ello, casi la misma proporción (el 67%) se muestra a favor de mantener el ingreso mínimo vital.

En cuanto a la confianza social en los vecinos e instituciones de Córdoba y la percepción de las oportunidades laborales que ofrece la ciudad, la Universidad de Córdoba es la institución social que mayor confianza desprende entre la población cordobesa.

Otro de los puntos tratados ha sido la opinión acerca de la actividad turística en Córdoba. Entre las personas encuestadas existe una posición casi unánime en la afirmación de que Córdoba tiene mucho potencial turístico y en que, a pesar de que el turismo es importante, hay que apostar por crear industria (el 97% y el 96%, respectivamente). Por lo demás, existe una opinión favorable a la peatonalización del centro y de que se hace más esfuerzo que hace 4 años por parte del Ayuntamiento para promocionar la ciudad como destino turístico (81% y 75%, respectivamente). Otras cuestiones como los pisos de alquiler, las terrazas y los veladores, las condiciones laborales en el sector turístico, suscitan opiniones más divididas o incluso contrarias.

