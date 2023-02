El PP ganaría las elecciones en Córdoba sin mayoría absoluta, según el barómetro de la UCO

El Partido Popular de José María Bellido ganaría las próximas elecciones municipales de mayo sumando dos concejales a los 9 que tiene en estos momentos, aunque obligado a pactar para gobernar, según el Sondeo de opinión pública y política de córdoba 2023, elaborado por investigadores del Área de Sociología y del Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y de la Unidad Asociada de I+D UCO-CSIC.

Un sondeo que han presentado este lunes David Moscoso, profesor del Área de Sociología, y Ciro Millione, profesor de Derecho Constitucional, quienes han desgranado las claves detrás de la hipotética victoria en las municipales de mayo del actual alcalde, José María Bellido, que es, además, el político local más conocido y mejor valorado.

El sondeo presentado se ha hecho en el mes de enero (entre el 9 y el 19 de enero) a partir de 402 encuestas telefónicas realizadas en la ciudad de Córdoba. El margen de error de la muestra es del 4,9%. Millione ha recordado que este barómetro no es una “foto fija” de la realidad, aunque sí una aproximada, dada la cercanía temporal en la que se han realizado las entrevistas, que también han abordado otros puntos de gran interés a nivel social, como la percepción de la economía en general y a nivel particular.

En lo que respecta al sondeo electoral, lo primero que llama la atención es la alta participación que han mostrado los encuestados, ya que ocho de cada diez personas que han respondido al sondeo acudirían a votar en las próximas elecciones. Es un aumento significativo, teniendo en cuenta que en 2019 la abstención fue del 35%. Además, entre quienes aseguran que no irá a votar, el 19% votó al PP en las últimas elecciones.

En cuanto a los resultados del sondeo, muestran al PP como ganador de las elecciones con 36% de los votos. Frente a otros sondeos, el PP se quedaría lejos de la mayoría absoluta, según este sondeo, y tendría que recabar el apoyo de Vox o Cs. El PSOE sería segunda fuerza con el 28% de los votos; Hacemos Córdoba (la confluencia de izquierdas que integra a Podemos e IU) sacaría el 14%, Vox el 10% y Cs el 8%. Moscoso ha advertido de, en caso de que Cs no se presente a los comicios, el PP agrandaría su ventaja y sacaría más votos, puesto que, según la encuesta, 3 de cada 10 votantes de Cs encuestados han reconocido que se irían al PP.

En concejales, la encuesta dibuja un Ayuntamiento en el PP tendría 11 concejales (2 más que en 2019), el PSOE 9 (1 más), Hacemos Córdoba 4 o 5 (bajaría o mantendría los concejales), Vox sacaría 3 ediles (1 más) y Cs mantendría 1 o 2 (3 o 4 menos que ahora). La encuesta apunta a que PSOE y PP luchan por un concejal y a que el PSOE se peleará con Hacemos Córdoba por otro edil.

El partido político con mayor fidelidad es el PP, en el que el 91% de sus votantes repetiría. Entre los abstencionistas, además, hay un 30% que, si votaran, sería al PP. El PSOE, por su parte, retendría el 71% de sus votantes y podría captar a algunos de Podemos.

El sondeo también ha pedido una valoración del mandato actual en el Ayuntamiento. Por ejemplo, se ha pedido que se nombren las actuaciones más destacadas del Gobierno municipal (de forma abierta, sin proponer opciones). La respuesta ha sido que el 55% no sabe qué contestar y que el 26% ha dicho que ninguna actuación ha sido destacada. Un 9% ha respondido que la gestión turística y un 8% que la Base Logística del Ejército de Tierra.

En cuanto los problemas no resueltos, el 30% no sabía qué contestar, mientras que el 17 ha dicho que la creación de empleo, el 17% la suciedad en la calle y el 14% la falta de mantenimiento en la ciudad. Además, el 28% considera que los servicios públicos municipales han mejorado en este mandato, aunque el 33% dice que siguen igual y el 23% que han empeorado. En este ámbito, la mayoría de los servicios aprueban, con el turismo y la cultura como los mejor valorados, y Hacienda y Desarrollo Económico como los peores.

También se ha preguntado por el conocimiento que hay del caso infraestructuras. El 56% no lo conoce, y, entre quienes sí lo conocen (el 39%), se piden medidas como el control de los procedimientos de contratación pública para evitar que se repita. En general, los cordobeses le dan un 5,4 al Gobierno de PP y Cs, la puntuación más baja de los tres barómetros realizados hasta la fecha. El alcalde, sin embargo, la mejora, saca un 5,8 y obtiene la nota más alta desde 2019.

El grado de conocimiento de los líderes políticos deja a mucha distancia al resto de líderes políticos. A Pedro García (IU) lo conocen 4 de cada 10 personas (42,3%), a Isabel Albás (Ciudadanos) la conocen el 37,6%, a José A. Romero (PSOE) el 36,1%, a Cristina Pedrajas (Podemos) el 33,8% y a Paula Banadelli (Vox) el 26,1%. En cuanto a valoración de los líderes, destaca la valoración del líder del Partido Popular (PP), José María Bellido, que es de 5,87, la más alta de entre todos los líderes municipales y la más alta desde que existen referencias en el barómetro.

