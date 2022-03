La subida del precio del combustible golpea de lleno al sector del taxi

El pasado 1 de marzo, entraba en vigor la actualización de las tarifas del taxi en Córdoba para este año. Subían un 2,98%, sin llegar a la mitad del incremento del coste de la vida, de la subida de los precios (IPC) del año pasado, que rondó el 6%. Frente a ello, los costes que están teniendo que afrontar los taxistas con la subida imparable de las últimas semanas en el precio del combustible, está golpeando de lleno al sector.

"Hemos subido 12 céntimos la tarifa y solo la semana pasada subió 15 céntimos el litro de combustible". Con esta comparación, a Antonio, subido en su taxi en la parada del Marrubial junto a la Biblioteca Central, no le salen las cuentas. Al lado, otro compañero del sector -también Antonio de nombre-, corrobora la situación que están viviendo, pagando casi el doble por llenar el depósito. "Un día normal podía costarte 25 euros en combustible. Hoy son 55 o 60 euros", lamenta.

Y a esa pérdida de beneficios se le suma, además, que el inicio de 2022 no está siendo muy bollante en cuanto a cantidad de usuarios del taxi. "Desde primeros de años se nota una bajada de clientes. Si todo sube, la gente reduce gastos", reflexiona.

Los números que maneja la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor) son claros: "En los últimos seis meses, el precio de combustible se ha encarecido un 70%. De rondar el litro 1 euro o 1,10 en nuestra gasolinera, ha pasado a acercarnos a 1,80 euros", explica a Cordópolis el presidente de la asociación mayoritaria del sector, Miguel Ruano.

"La pasada semana subía 25 céntimos y el camión que llegaba hoy vuelve a subir otros 25 céntimos", decía este viernes sobre el combustible del que se abastecen los taxistas de Córdoba en la gasolinera del Centro del Taxi, a un precio más económico que en otras estaciones de servicio.

"Da miedo circular", apunta Ruano sobre el coste que supone para los taxistas y muestra su temor a que "de aquí a una semana, siga subiendo. Puede que la semana que viene estemos hablando de una subida del 100%" del combustible respecto a hace seis meses.

Los taxistas lamentan la situación que ha sobrevenido con el encarecimiento de los combustibles, más a raíz de la guerra en Ucrania. "Nosotos tenemos unas tarifas económicas y todo esto se lleva peor", dice, porque tienen poco margen para afrontar estas subidas. "La situación se hace más complicada".

En representación del sector del taxi -a nivel provincial y también andaluz-, Miguel Ruano explica que los taxistas ya han hecho saber su situación dentro del comité nacional del sector del transporte de viajeros, donde "se expresó la preocupación del sector" al Ministerio de Transporte. Y, a nivel autonómico, "ya se lo hemos expresado a la Junta de Andalucía" y este mismo viernes iba a mantener una reunión con cargos de la administración andaluza a tal efecto.

"¿Soluciones? Las soluciones a esta situación son difíciles porque todo esto está en un marco internacional de una guerra en Europa que afecta a los precios", afirma Ruano. "Pero habrá que buscar soluciones parciales" que palíen las pérdidas para los taxistas. "Habrá que buscarlas, dentro de las competencias de la Junta y en el marco nacional. No queremos cargar sobre el usuario la situación, sería lo más fácil pero no es lo que pretendemos, porque también el usuario está soportando la subida de los precios en general".

De momento, desde el sector del taxi señalan que van a "agotar la vía del diálogo" con las administraciones en busca de esas soluciones. Aunque -dicen-, no se puede descartar que tomen otro tipo de medidas y movilizaciones ante el cariz que tome la situación para los trabajadores del servicio del taxi.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!