Estos son, municipio a municipio, los 1.200 contagios del fin de semana

La pandemia de Covid 19 ha sumado durante el fin de semana un total de 1.200 positivos, según la información oficial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Estos son los datos, municipio a municipio:

De nuevo, la mayoría de contagios se han producido en la ciudad de Córdoba. En concreto, son ya 612 los positivos confirmados tras el fin de semana en la capital, que además ha notificado un fallecido este lunes.

Aparte, hay otros 72 positivos más en las últimas 24 horas en Palma del Río, 43 en Pedro Abad e Hinojosa del Duque, 38 en Fenán Núñez; 34 en la Carlota; 26 en Puente Genil; 23 en Lucena y Montilla; 20 en la Rambla. Por su parte, Priego, Rute y Fuente Palmera, suman 19 y Cabra, Palenciana y Almodóvar del Río, 13. En Santaella han sumado 12; 11 en Baena y Benamejí y 10 en Montoro y en Aguilar, donde además se ha registrado un fallecido.

Nueve positivos más suman Villafranca y Pozoblanco. Además, hay otros ocho casos más en Obejo, siete en Castro del Río, Izanájar, Montemayor, Bujalance, Posadas y Peñarroya-Pueblonuevo. Seis más se han detectado en Montalbán, El Carpio, Hornachuelos, Villaviciosa de Córdoba y Espiel. Encina Reales, ha sumado cinco; cuatro más suman Adamuz y La Victoria.

Mientras, tres positivos más suman en Guadalcázar, Belalcázar, Villanueva del Duque y El Viso, dos casos más tienen en Almedinilla, Espejo, Fuentetójar, Peñaflor, Alcaracejos, Añora y Villanueva de Córdoba. Por último, con un positivo más se encuentran en Doña Mencía, Luque, Moriles, Nueva Carteya, Conquista, Dos Torres, Fuente la Lancha, Fuente Obejuna y Pedroche.

