Se cumplen 60 años de un accidente que marcó la historia del Córdoba CF

Un acto que tuvo lugar hace 60 años y que solo en su gran mayoría se ha transmitido de viva voz, más allá de lo que los medios de comunicación existentes en aquella época se hicieran eco. Y es que la historia del Córdoba CF tiene sus glorias, con los diferentes ascensos, sus temporadas en Primera División, el récord del equipo menos goleado de la máxima categoría del fútbol español, las permanencias... Aun así, en una entidad no todo son aspectos positivos, glorias que los aficionados utilizan para darse golpes en el pecho defendiendo sus colores. No, hay cosas que aunque sean negativas son dignas de recordar, como el accidente en el que murieron once personas en el río Guadalquivir.

Corría el 26 de abril de 1964. El Córdoba CF estaba tratando de consolidar el ascenso a Primera División conseguido dos años antes, aunque no iba a ser nada fácil. Por aquella época, los equipos que lograban una victoria tan solo sumaban dos puntos, por lo que las distancias entre el descenso, la promoción para evitarlo y la zona media eran ínfimas. Aun así, el cuadro blanquiverde llegaba a la última jornada con el play out amarrado de manera matemática y con la posibilidad de lograr la permanencia directa. Para ello, los chicos dirigidos por Rosendo Hernández tenían la obligación de ganar a un Levante que se estaba jugando la Copa de Ferias y esperar a que el Oviedo no hiciese lo propio frente al Real Madrid.

Por tanto, el duelo tenía muchos alicientes para que las gradas de El Arcángel mostrase una grandísima imagen. Aun así y cuando los aficionados ya ocupaban un sitio en el recinto califal, en el río Guadalquivir sucedió un acto que marcó la historia del Córdoba CF en mayor medida que el duelo frente al Levante. Y es que un autobús se cayó al agua por su paso por la Ribera con destino al coliseo blanquiverde teniendo como resultado once muertos y tan solo dos supervivientes: Miguel Espinosa Priego, cobrador del vehículo, y al viajero José Vázquez Fernández, tal y como informó en un reportaje Radio Córdoba Cadena SER en 2022.

De hecho, este medio de comunicación cordobés, a través de Carrusel Deportivo, fue la primera emisora en dar la noticia de que un autobús se había precipitado al río Guadalquivir y gracias a esto realizó un extenso análisis hace dos años junto a Ladislao Rodríguez, fotógrafo, y Enrique Caballero, último barquero y que concedió una entrevista en 2006 a sus micrófonos. Por un lado, Ladis explicó a Radio Córdoba Cadena SER que el autobús salió de las Tendillas con dirección a El Arcángel con “profesionales de la hostelería que cerraban con la hora justa para llegar al partido”, por lo que explicaba que tan solo viajaran once personas más el conductor y el revisor. “De haber sido a otra hora, la tragedia habría sido tremenda”.

Por su parte, Enrique Caballero, ya fallecido, no olvidaba nunca ese día, tal y como explicó la emisora. “Cuando llegamos mi sobrino y yo decían: ”aquí no hay nadie“, pero me tiré de cabeza y vi que había dos personas moviendo las manecitas. Entonces, los subí al barco y les hice la respiración artificial. Había socorristas de más categoría que nosotros, pero se jiñaron y no se lanzaron”. Un último barquero que vivió de primera mano cómo había mucho desconocimiento sobre lo sucedido, hasta tal punto de que aficionados que ya estaban en El Arcángel salieron del estadio en dirección al accidente, ya que no sabían si su familiar era una de las víctimas que murieron en aquel acto.

Para saber la expectación que estaba puesta en Córdoba en aquel 26 de abril de 1964, además del encuentro que estaba preparado en El Arcángel entre el Córdoba CF y el Levante, la capital califal recibía la visita tanto de Juan Carlos como Sofía justo antes de que fueran designados como príncipes por Franco. Después del accidente, la agenda programada de la joven pareja tuvo que ser suspendida de inmediato y lejos de retornar a Madrid o reprogramar dicha ruta, Juan Carlos y Sofía acudieron al funeral por las víctimas que se produjo un día después en la Catedral, dejando una imagen muy icónica en la historia de la ciudad cordobesa.

Después de lo sucedido en el río Guadalquivir, el Córdoba CF venció al Levante y aprovechó que el Real Madrid doblegó al Real Oviedo para conseguir la permanencia directa en Primera División, acaban la temporada a tan solo tres puntos de la Copa de Ferias. Aun así, este hito y lo que prometía ser una auténtica batalla en El Arcángel quedó en un segundo, tercer o cuarto plano después de la muerte de once aficionados blanquiverdes a los pies de la Cruz del Rastro a apenas horas de que el colegiado decretara el inicio de la contienda. En la actualidad, este 26 de abril se cumple 60 años de un hecho que marcó la historia de la entidad cordobesa.