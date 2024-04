23 años desde que la selección española masculina pisó Córdoba por última vez

Un único partido de este combinado atrae a miles y miles de personas que ni siquiera les gusta esta disciplina, pero sí que quieren animar o ver de cerca a un combinado que recientemente ha conseguido levantar tanto la Copa del Mundo como la Eurocopa. Sin embargo, Córdoba no ha podido disfrutar en los últimos tiempos de un duelo así y tampoco tiene previsión de acogerlo en un futuro a corto plazo. Y es que este 25 de abril se cumplen 23 años desde que la última vez disputó la selección española absoluta masculina de fútbol un choque en territorio cordobés, cuando en 2001 se midió cara a cara en una contienda amistosa a Japón en El Arcángel.

Entrando únicamente en el apartado deportivo, el combinado nacional encaraba este duelo frente a la selección nipona con la preparación para la Copa del Mundo de 2002 de Corea y Japón en el horizonte, por lo que era crucial recuperar las sensaciones perdidas en los últimos encuentros. Por tanto, el técnico, en aquel entonces, José Antonio Camacho alineó un once de jugadores que marcaron una época como es el caso de Mendieta, Raúl González, Guardiola o incluso el cordobés Paco Jémez que recibió una placa conmemorativa por su buen hacer en el pasado como futbolista del Córdoba CF y que, a la postre, fue en El Arcángel su último encuentro defendiendo la elástica de España.

Aun así y a pesar de ser la única vez que Córdoba ha acogido un partido de la selección española absoluta masculina, el duelo no causó mucha tensión, siendo muy igualado desde el minuto uno hasta prácticamente el descuento. España debía ser favorita, dominante y con el dominio del balón como protagonista, pero las ocasiones, incluso, brillaron por su ausencia hasta que Baraja adelantó al conjunto local en los últimos minutos. Además, en ese choque entraron en el banquillo viejas glorias que, años más tarde, se convertirían en campeones del Mundo como son Iker Casillas o Carles Puyol.

Y así acabó la primera y única experiencia que la capital califal ha podido disfrutar con la selección española absoluta masculina, lo que no quita lo extraño de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no haya decidido que El Arcángel sea sede de más partidos, más aún viendo el resto de las ciudades. En un ranking realizado por el periódico AS, Córdoba es junto a Cáceres, Mérida, Santiago de Compostela, Pontevedra, Cartagena, Almería, San Sebastián y Jerez de la Frontera como únicas ubicaciones donde España ha jugado únicamente un partido (cuenta hasta el encuentro disputado el 19 de noviembre de 2023 en Valladolid).

Siguiendo esta misma clasificación, hay ciudades con instalaciones iguales o inferiores a las que existen en Córdoba con muchas más oportunidades como es el caso de Granada, que ha acogido hasta nueve partidos de este combinado, Albacete, con cinco, Badajoz, con tres, o Castellón, con dos. Esto se acrecienta cuando se ha plasmado que El Arcángel es capaz de acoger eventos de este tipo como es el caso de una de las eliminatorias de la Supercopa de España, dos encuentros de la selección española femenina absoluta, o varios duelos del plantel nacional sub 21.

¿Cuánto tiempo habrá que esperar hasta que el combinado nacional absoluto masculino vuelva a Córdoba? ¿Otros 23 años? ¿Más? Por el momento no se sabe a ciencia cierta si El Arcángel volverá a disfrutar de la selección, pero sí que está tratando de erigirse como subsede para el Mundial de 2030 que organiza tanto España, Portugal como Marruecos. De hecho, esta petición fue promovida por la propia RFEF que animó al Córdoba CF a presentarse. Por tanto, no es de extrañar que en un futuro a corto plazo tenga ambos premios, aunque, por el momento, reina el desconocimiento.