Trabajadores del transporte sanitario protestan frente al Hospital Reina Sofía por las malas condiciones laborales

Trabajadores del transporte sanitario público se han manifestado este jueves frente al edificio de Gobierno del Hospital Reina Sofía, para denunciar sus malas condiciones laborales y el incumplimiento del convenio por parte de las empresas adjudicatarias del servicio, la UTE TSI y SSGA. Entre sus reclamaciones se encuentran una mejora de los salarios, el reconocimiento de la figura del técnico de emergencia como personal sanitario o el aumento en el número de ambulancias que cubren el servicio. También denuncian la falta de respuesta desde la Delegación de Salud y de Inspección de Trabajo.

Las protestas continuarán con una nueva concentración el 29 de abril frente a la Delegación de Salud de la Junta en Córdoba y el 6 de mayo una caravana de coches que recorrerá la ciudad. Si la situación no mejora, los trabajadores no descartan una nueva huelga general en los próximos meses.

El presidente del comité de empresa de SSGA y delegado de CSIF, Sergio Rosa, ha denunciado el incumplimiento de los contratos por parte de las empresas adjudicatarias, que “nos quitan dinero de las nóminas, no nos pagan los complementos y no cumplen el convenio”. Y ha asegurado que muchos de los trabajadores se han dado de baja, “enfermos porque no soportan la carga laboral”. También denuncia que las ambulancias están “en un estado deplorable, menos siete que están nuevas, el resto son ambulancias con muchos kilómetros y muchos años, que mueven de una provincia a otra”.

Asimismo, Rosa ha declarado que “nosotros estamos dispuestos a ayudar a la administración, conocemos las zonas en las que trabajamos, las carencias y las cosas a las que se puede dar solución con unos pocos recursos más”. En este sentido ha asegurado que “se está haciendo un mal uso de los recursos”. “Nosotros lo que pedimos es que cumplan convenios y cumplan la licitación”, ha añadido, y ha asegurado que “será salud para todos, para los enfermos y para los mismos sanitarios”.

Por otro lado, el presidente del comité de empresas de UTE TSI, Juan José Caballero, ha exigido “el cumplimiento íntegro del convenio y de los pliegos de la licitación, porque es por lo que la se ha pujado, y si están cobrando por ello tienen que cumplir con todos los pliegos de la licitación”. “En pleno siglo veintiuno tenemos un salario mileurista, de los años ochenta, estamos muy por debajo de la media del salario nacional”, ha añadido, y ha pedido a la administración que aumente la dote económica a las licitaciones “para que las empresas también puedan hacer frente a las unidades salariales que nosotros vamos a pedir”.

Juan Carlos Molina, delegado de CTA, ha denunciado problemas como la ausencia de zonas de descanso, que les obliga a tener que descansar “en el asiento delantero de la ambulancia”, los “transportes reprogramados”, o el déficit de ambulancias, “unas quince diarias menos”, que ha llevado a “un aumento de bajas laborales por depresión, por la carga de trabajo a la que nos vemos sometidos”, así como “muchas otras irregularidades”. Asimismo, Molina ha denunciado que el déficit de ambulancias provoca que las jornadas laborales se extiendan varias horas más allá del servicio.

Finalmente, Enrique Pérez, miembro del comité de empresa de la zona norte y delegado de UGT, ha explicado que el año pasado, tras una serie de movilizaciones, se firmó un acuerdo, que no se está cumpliendo por parte de las empresas, y ha señalado que la administración “no hace nada al respecto”. Además, ha denunciado que “hay compañeros que están echando trescientas horas de trabajo y se les está pagando a dos euros la hora”, y que hay casos en los que jornadas de trabajo de doce horas se pagan a veintidós euros. “Solo queremos un trabajo digno, una calidad de servicio digna como ciudadanos andaluces y que la administración haga su función, que es hacer respetar el convenio”, ha concluido.

La consejera de Salud asegura que la Junta se sentará con los trabajadores

Ena una visita a Córdoba con motivo de la inauguración oficial del Colegio de Enfermería de Córdoba, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado que los Servicios Centrales de su cartera se sentarán con los trabajadores y que la administración pública “está pendiente” de que se cumplan los convenios.

No obstante, la consejera ha afirmado que “cuando existe un conflicto laboral, es la empresa la que debe resolverlo”, por lo que ha señalado que la Junta actúa cuando “el conflicto se encona”. Asimismo, ha reconocido que Salud aún no se ha sentado con los empleados para escuchar sus protestas, pero ha asegurado que “si hay un incumplimiento reiterado del convenido, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) actúa con multas a la empresa e, incluso, se puede retirar el contrato”.