Sanidad rebaja la alerta sanitaria en Córdoba por la pandemia

Dos meses después, el Ministerio de Sanidad ha rebajado el nivel de alerta sanitaria en la provincia de Córdoba a causa de la pandemia. El semáforo Covid que sigue usando el Ministerio va desde la nueva normalidad hasta el nivel cuatro. Córdoba llevaba dos meses en nivel tres. Este viernes, el semáforo ha bajado la alerta al nivel dos, confirmando de esta manera la mejoría de todos los valores en la provincia de Córdoba.

La rebaja se produce sobre todo por la tendencia. Por ejemplo, el informe semanal sobre las aguas residuales de La Golondrina señala que se han encontrado menos trazas de restos de Covid 19, de la variante ómicron, que en la semana anterior. El descenso es de un 20% aproximadamente. Además, la incidencia a siete días en toda la provincia de Córdoba sigue yendo a la baja y se constata también cómo hay muchos menos ingresos nuevos de enfermos con coronavirus en la UCI.

Con estos valores, Sanidad rebaja el nivel a dos. Aún queda un largo trecho hacia la nueva normalidad. El principal está en que haya menos positividad y también una incidencia más tolerable, algo que se espera que se produzca en las próximas semanas.

Según el informe del Ministerio, con datos de la Junta, la incidencia media en la provincia baja ya a los 605,8 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Pero es que a siete días, la incidencia está ya en 194,4 casos, una cifra que no se veía desde antes de Navidad. En cuanto a la incidencia entre los mayores de 65 años, la incidencia a 14 días está en 481,2 casos.

Por otra parte, la positividad sigue siendo bastante alta. El 32,1% de los cordobeses que se somete a una prueba PCR acaba dando positivo. Mientras, sigue bajando la ocupación hospitalaria. Según Sanidad, en la provincia de Córdoba el 6,5% de las camas convencionales están ocupadas por pacientes con Covid. El 11,3% de las camas UCI disponibles también acogen a enfermos con coronavirus. Según la Junta, este viernes había un total de 119 cordobeses hospitalizados con coronavirus, de los que 17 están en la UCI.

Mientras tanto, se reduce también la incidencia en las residencias. Según el informe semanal de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ahora mismo hay 262 residentes cordobeses contagiados con coronavirus. De estos, 12 están ingresados en el hospital. Además, hay otros 64 más que se encuentran aislados en prevención. En cuanto a los trabajadores, son 90 los oficialmente contagiados ahora mismo y hay otros tres con síntomas o sospechas.

