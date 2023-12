Reuniones navideñas y ausencia de medidas preventivas: el cóctel que está multiplicando los pacientes con virus respiratorios

Reuniones de amigos, con compañeros de trabajo y encuentros familiares por Navidad, viajes y contactos con personas de otros puntos de la geografía y, a la vez, relajación casi total de las medidas de prevención de contagio. Ese es el cóctel que está propiciando que los pacientes afectados por virus respiratorios se multipliquen y lleguen a los centros de salud de Córdoba en estos días, según detectan los propios profesionales sanitarios.

“Están coincidiendo resfriados comunes con cuadro de gripe que empezamos a ver y también covid”, explica a este periódico Juan Manuel Parras, director del centro de salud Sector Sur en Córdoba capital. “Todos ellos tienen en común el modo de transmisión, gota a gota” -recuerda-, “así que con estornudos o cuando hablamos, estamos esparciendo esos virus de forma directa o de forma indirecta en superficies que luego tocamos con las manos”.

Y, en estas fechas navideñas, “se suman todos los factores”. Los encuentros familiares y con amigos están multiplicando esa expansión de los virus y, actualmente, no se suelen tomar las medidas preventivas que se aprendieron en la pandemia. Pero los profesionales están llamando a volver a tenerlas en cuenta: “Hemos tenido el ejemplo de la pandemia para saber cómo luchar contra estos cuadros víricos”, dice Parras.

Y desgrana aquellas medidas que quedaron en el olvido y que ahora se recomienda rescatar: “La ventilación de las estancias, el lavado frecuente de manos que se nos está olvidando, y el uso de mascarilla en cuanto tengamos síntomas, sobre todo si hay personas vulnerables, personas mayores o con enfermedades crónicas, a nuestro alrededor”.

Como si de una fórmula matemática que no falla se tratase, el aumento de los virus respiratorios entre la población cordobesa se ha visto en cuanto se han producido las reuniones con motivo de las fiestas. “Lo empezamos a ver ya después del Puente de la Constitución. Y desde hace una semana o diez días, más”, coincidiendo con las fechas de más reuniones y encuentros de amigos y familia.

A esta situación se enfrentan los profesionales sanitarios en los centros de salud en plena época también de vacaciones para ellos, con menos personal y con los centros cerrados por las tardes en esta semana.

Y, el pico de gripe está por llegar. Aunque ya se han empezado a diagnosticar casos, el sistema de vigilancia señala que aún las cifras no son las mayores que se esperan. “Lo habitual es que el pico se dé a final de enero o principios de febrero”. “Recomendamos la vacunación”, dice para hacer un llamamiento a la población.

Con todo, la campaña de vacunación contra la gripe y el covid que comenzó con las personas más vulnerables y los mayores, ya está alcanzando otros sectores de población para la gripe. “Ya se vacuna también a convivientes con personas mayores de 60 años, embarazadas o con enfermedades crónicas. Y también a niños de 6 a 59 meses”.

La cuestión es ampliar la población vacunada para frenar la expansión de este y otros virus. Y aún queda la segunda parte de las fiestas, con la Nochevieja y los Reyes Magos por delante, con sus consiguientes reuniones e interacciones sociales que pueden propagar más los contagios. “Las relaciones en estos días, los desplazamientos, etc, hace que haya un aumento de interacciones y que en próximas semanas podamos ver un mayor número de personas contagiadas”.

Por ello, los profesionales reiteran su llamamiento a “concienciarnos en tomar medidas de prevención de contagios, para evitar los mecanismos de transmisión, y reforzar la vacunación”. Y, si hay síntomas, volver a usar la mascarilla.

