La provincia de Córdoba se sitúa ya en riesgo muy alto de incendio

La primavera acaba de empezar y estando aún en el mes de marzo, la provincia de Córdoba ya se sitúa en riesgo muy alto de incendio, sumándose temperaturas altas y la sequía que arrastra el terreno. De hecho, la previsión meteorológica para estos días señala que marzo de 2023 va a echar el cierre en Córdoba con uno de los episodios por calor más intensos para dicho mes desde que existen registros.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su herramienta de predicción de los niveles de riesgo de incendio forestal, ya 'colorea' de naranja -riesgo muy alto de incendio- y de amarillo -riesgo alto-, el norte de la provincia de Córdoba varios días de esta semana, que será de riesgo extremo en distintos puntos de la mitad este peninsular.

La Aemet advierte en su mapa de riesgo de incendios que el norte de la provincia de Córdoba se posiciona en riesgo alto de incendio en determinadas zonas para este martes 28 de marzo. El riesgo pasa a ser muy alto y alto el miércoles 29 de marzo y también para el viernes día 31.

Y el mes de abril comenzará con la misma tónica, con zonas del norte de la provincia señalas con riesgo alto y muy alto tanto para el día 1 como el día 2 del próximo mes.

Para todas esas jornadas, el resto de la provincia se divide en zonas con riesgo moderado y riesgo bajo, como el Valle del Guadalquivir.

El visor de predicción de riesgo de incendio de la Aemet -consultado por este periódico-, muestra cómo evoluciona la provincia de Córdoba en los próximos siete días en relación a las condiciones para que se pueda dar un incendio. El nivel de riesgo meteorológico diario de incendios forestales de esta herramienta se calcula a partir de los datos recogidos por las estaciones meteorológicas de Aemet y de un modelo numérico de predicción del tiempo. El sistema tiene en cuenta variables como la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del viento y la precipitación registrada en las últimas 24 horas.

La previsión del tiempo para esta semana adelantada por el Colectivo Meteofreak para Cordópolis apunta que la dorsal anticiclónica que desde la pasada semana ha impuesto un tiempo seco y caluroso en todo el sur peninsular, se va a ver reforzado por la presencia de una extensa y profunda borrasca atlántica que impulsará aire cálido hasta el sur de la Península. A partir de la tarde del martes 28, el tiempo cordobés, al igual que el del resto del sur peninsular, va a experimentar una subida progresiva de las temperaturas que elevarán el termómetro hasta superar, ya a mediados de semana, la barrera de los 30 grados. Sería la octava ocasión desde que hay registros en que el observatorio cordobés supera dicha barrera durante un mes de marzo.

La Aemet, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuenta con un servicio en línea, a través de su portal web, para mejorar la predicción de los niveles de riesgo de incendios forestales en España.

La principal novedad de esta herramienta es la ampliación de dos a siete días de la predicción de los niveles de riesgo de incendios forestales en España. Además, entre las nuevas medidas implementadas destaca la mejora de la experiencia de usuario, ya que el nuevo visor permite acceder a distintos niveles de información georreferenciada y descargarla.

