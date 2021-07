Toda la provincia de Córdoba, en riesgo extremo y muy alto de incendios

Con el termómetro marcando altas temperaturas con la llegada del verano, en paralelo aumenta también el riesgo de incendios forestales. El mapa de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) no deja lugar a dudas: la totalidad de la provincia de Córdoba se encuentra en "riesgo extremo" o "muy alto".

Si hace una semana aún había zonas de la provincia cordobesa en las que el riesgo era solo "alto", con el paso de los días, la subida de temperaturas en las últimas jornadas y la reducción de la humedad en el terreno, han hecho que este mismo lunes la Agencia Estatal de Metereología coloreara con los tonos extremos todo el mapa de Córdoba.

Así, la Aemet pintaba el mapa de Córdoba con el color rojo predominante, signo del "riesgo extremo", en dos tercios del territorio, incluyendo el Valle del Guadalquivir pero también zonas del norte y del sur de la provincia. La falta de lluvias y la subida de las temperaturas han eliminado la humedad del suelo y esto hace que se eleve el riesgo de que el fuego prenda en la masa forestal.

El color naranja -riesgo "muy alto"- mancha el resto del territorio provincial, en dos ubicaciones distinguidas: el suroeste de la provincia y el noroeste, que se quedan un grado de riesgo por debajo.

Aunque no han llegado a los 40 grados, las temperaturas en los últimos días sí han rondado los 38 grados, un calor que volverá a retomarse al final de esta semana y que dará comienzo, según las previsiones, a un episodio de calor extremo en parte de la provincia de Córdoba, por lo que irá aumentando la sequedad del terreno con el paso de los días y, con ello, el riesgo de incendio forestal en la provincia.

