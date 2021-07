Córdoba carece del Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales al que obliga la ley

La ciudad de Córdoba no cuenta actualmente con un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF) al que obliga la ley a los municipios cuyo territorio o parte del mismo está catalogado como Zona de Peligro por Incendios Forestales, como es el caso de la capital cordobesa con parte de su término en Sierra Morena.

Así lo pone de manifiesto un informe del departamento de Protección Civil del Ayuntamiento de Córdoba -al que ha tenido acceso Cordópolis- y que ha sido remitido por el Consistorio este pasado mes de junio al Defensor del Pueblo Andaluz, que había reclamado información al respecto de las medidas preventivas contra los incendios forestales en Córdoba, tras una queja formulada por una vecina de la ciudad.

En concreto, en el informe municipal se explica que el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales "es un plan director de obligado cumplimiento para las entidades locales cuyo territorio o parte del mismo está catalogado como Zona de Peligro por Incendios Forestales, como es el caso de Córdoba", según el Decreto 371/2010 de 14 de septiembre por el que se aprobó el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modificó el Reglamento de Prevención y Lucha contra los lncendios Forestales.

Sin embargo, "la realidad actual en el municipio de Córdoba es que aún no contamos con un PLEIF aprobado ni homologado por la Junta de Andalucía que dé respuesta a la obligación legal mencionada anteriormente y a la necesidad de contar con un documento que marque las directrices de trabajo a desarrollar en este ámbito", admite el informe municipal.

En ese sentido, desde Protección Civil del Ayuntamiento de la capital se asume que "esta es la asignatura pendiente y esta es la prioridad que está marcando la línea de trabajo de los tres últimos años del único integrante técnico y jefe del Departamento de Protección Civil desde su incorporación al puesto en septiembre de 2018. La elaboración de un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales efectivo es un trabajo de tal envergadura que precisa de unos recursos técnicos dedicados no sólo para su aprobación sino para su posterior implantación y consolidación en el tiempo".

Y es que es el Departamento de Protección Civil del Ayuntamiento de Córdoba al que incumbe esta materia "al ser en este donde recae la competencia en el ámbito municipal para la elaboración, implantación y difusión de planes de emergencias para una eficaz preparación del municipio ante situaciones de grave afectación a su población y bienes, como puede ser un incendio forestal", se señala en el informe.

El escrito enviado al Defensor del Pueblo responde al requerimiento realizado por este en mayo pasado, solicitando tanto al Ayuntamiento de Córdoba como a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Córdoba información sobre medidas preventivas ante los incendios forestales que se puedan dar en el término municipal de la capital. Esta reclamación del Defensor se realiza por la queja y petición de amparo de una vecina de Córdoba, que hace casi año y medio -en febrero de 2020- solicitó al Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno información sobre el plan de emergencias y prevención de incendios, así como los planes de evacuación ante tal hecho en la Sierra, sin que ninguna administración le hubiera dado respuesta. El Ayuntamiento aduce ahora en su respuesta al Defensor que no consta en su Registro la entrada de la petición de información de la ciudadana que la realizó y que, no obstante, por ello ahora remite este informe con estas explicaciones.

Así, ahora, el Defensor ya ha recibido la información por parte del Ayuntamiento de Córdoba en la que se admite no tener el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales, que debe ser coordinado y ensamblado con el Plan de Emergencias de Andalucía por Incendios Forestales (Plan Infoca) y que tiene dos objetivos: la planificación de los recursos y servicios municipales para un uso eficaz de los mismos frente a una situación de emergencia por incendio forestal; y, de otro lado, la promoción de la cultura preventiva y de la autoprotección entre la población para minimizar los riesgos y para optimizar su preparación y resiliencia frente a una situación adversa de estas características, según se explica en el propio informe municipal.

No obstante, el Consistorio también describe todas las medidas y acciones preventivas que sí se llevan a cabo para prevenir y afrontar incendios forestales en Córdoba, "cuestiones que, aún no estando materializadas en el correspondiente PLEIF, sí se encuentran en proceso de trabajo. De hecho, coordinados con el personal técnico del Centro Operativo Provincial de Infoca en Córdoba, se están desarrollando las siguientes líneas de actuación para la prevención y lucha contra incendios forestales", indica antes de desgranar las medidas a nivel técnico, del voluntariado y entre la población, en este ámbito.

Así, en la línea técnica, se desarrollan reuniones periódicas de coordinación con el Infoca para "definir y consolidar la línea de actuación preventiva a desarrollar desde el ámbito municipal", se elabora "un manual para homogeneizar y normalizar la información a contemplar en los Planes de Autoprotección (PAU) a presentar por las diferentes urbanizaciones localizadas en la Sierra de Córdoba; definición de un procedimiento compartido con Infoca para la promoción de Planes de Prevención (PREVEN) en parcelas localizadas en suelo urbano/urbanizable de la Sierra de Córdoba"; o la constitución de Grupo Técnico Municipal para la coordinación de actuaciones de diferentes servicios en la prevención y lucha contra incendios forestales y la definición de la estrategia municipal en este ámbito.

En ese grupo técnico municipal se coordinan acciones como labores de reparación de camino municipal que une la urbanización Siete Fincas con la zona del Bejarano para facilitar la accesibilidad de los medios de extinción, labores de limpieza y mantenimiento preventivo en el Pozo de las Nieves, espacios en Trassierra y en jardines municipales en zona próxima a calle Maestre Escuela; creación de un punto limpio en Trassierra y colaboración con Grupo Siete Fincas y la proyección en el presupuesto municipal de partida presupuestaria dotada para la contratación de asistencia técnica externa para la elaboración del Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales.

De otro lado, en la línea del voluntariado de Protección Civil, se ha participado con este personal en el operativo preventivo Infoca en coordinación con Policía Local, realizando recorridos preventivos durante el verano; se ha dotado al voluntariado de Protección Civil de medios para la extinción de conatos (EPIS, mochilas extintoras, motobomba, etc) y existe un convenio de colaboración con el Grupo de Pronto Auxilio Siete Fincas (materializado en 2020 y 2021) para el refuerzo en labores preventivas y de nexo de unión con el vecindario de la Sierra para la promoción de la cultura preventiva y de la autoprotección.

Finalmente, entre las líneas de actuación con la población, se ha elaborado una campaña informativa en 2020 sobre prevención y lucha contra incendios forestales con distribución de cartelería y folletos en las urbanizaciones de la Sierra: ha habido participación en simulacro con vecinos y vecinas de la Urbanización Finca la Matriz para testar su plan de autoprotección e informar sobre las debilidades en caso de evacuación -una experiencia pendiente de ser repetida como elemento didáctico-, y ha habido reuniones periódicas con representantes de las diferentes urbanizaciones, según consta en el informe remitido por el Ayuntamiento al Defensor del Pueblo Andaluz.

El informe admite que toda esta información remitida al Defensor "no es la respuesta que nos gustaría proporcionar al ser conscientes de todo el trabajo pendiente por realizar y que probablemente no satisfaga a día de hoy las demandas planteadas ante la clara presencia del riesgo cada verano en nuestro municipio".

Y reclama, a su vez al Defensor, que tome en consideración "las debilidades de los servicios públicos locales para hacer frente a obligaciones legales de gran calado para la población como es este caso. Las protecciones civiles locales están enfocadas mayoritariamente a la gestión del voluntariado, escorando el papel técnico esencial que desempeñan para la planificación de una seguridad integral de la población y de la cultura preventiva y de la autoprotección que debe caracterizar a la sociedad del siglo XXI. Por ello, es imprescindible que se adopten medidas legislativas autonómicas que fortalezcan este rol local en el contexto de la seguridad pública así como, la dotación adecuada de recursos para llevarlo a efecto".

