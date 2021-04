La primera quincena de abril acaba con un 62% más de vacunas puestas que el mismo periodo de marzo

Pese a los cambios sobre la administración de la vacuna de la compañía AstraZéneca, el retraso en la llegada de algunas fórmulas y los días festivos de la Semana Santa, la primera quincena del mes de abril ha marcado un ritmo de vacunación contra la Covid19 que muestra una aceleración con respecto al mismo periodo del mes anterior.

Del 1 al 15 de abril se han administrado en la provincia de Córdoba un total de 60.470 vacunas, lo que supone un 62,7% más que entre el 1 y el 15 de marzo, cuando se pusieron 37.162 dosis. En números absolutos, se han puesto 23.308 dosis más en la primera quincena del mes actual con respecto al anterior, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Actualmente, Salud está vacunando a distintos tramos de edad con distintas vacunas. De un lado, las personas mayores de 80 años ya han sido vacunadas al menos con la primera dosis de Pfizer o Moderna y con estas firmas se está vacunando ya por segunda semana a la población de entre 70 y 79 años.

Con la de AstraZéneca, se vacunó a los colectivos profesionales de riesgo con una primera dosis, pero ahora se ha paralizado la administración de la segunda dosis a la espera de la decisión final tras las dudas sobre los efectos de esta vacuna en la población más joven. Por ello, se está utilizando en las personas de 60 a 69 años.

El ritmo de vacunación se viene acelerando en este mes de abril, al llegar una mayor cantidad de dosis. Esto ha hecho que sea en este mes cuando se hayan marcado los récords de dosis administradas en una sola jornada en la provincia de Córdoba. Si el 3 de abril se superaba por primera vez los cinco millares de vacunas en un día, el 6 de abril se llegaba a las 5.423 dosis y solo un día después, se registraba la mayor cantidad hasta ahora: 7.451.

Este jueves 15 de abril, para concluir esta primera quincena del mes, se ha vuelto a alcanzar los siete millares de dosis puestas, en concreto, 7.046, dando un empujón a la campaña de vacunación que ha hecho que, esta semana, Córdoba haya sido la primera provincia de Andalucía en tener al 20% de su población con, al menos, una dosis de la vacuna puesta.

Actualmente, ya es el 21% de la población el que cuenta con al menos una dosis administrada, mientras que el 9% ya está totalmente inmunizada al haber recibido la pauta completa.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!