Primer día de rebaja en las gasolineras: colapso informático en algunas y aumento de clientes en otras

El primer día de aplicación del descuento de 20 céntimos en el litro de combustible se está viviendo de manera dispar en las diferentes gasolineras de Córdoba. Mientras que unas no dejan de recibir clientes desde bien temprano, como es el caso de la estaciones de servicio de El Zoco y Las Delicias, otras se encuentran cerradas o colapsadas por un error informatico de Repsol.

Antes de que comenzara la jornada, y según cuentan algunos empresarios del sector a este periódico, el sentimiento era, principalmente, de incertidumbre ya que desconocían si el sistema habilitado para realizar el descuento iba a funcionar o cuál iba a ser el documento necesario para presentar ante Hacienda para que las gasolineras puedan recibir el reembolso de los descuentos.

Y, finalmente, esos presagios se han convertido en realidad a primera hora de esta mañana cuando, por ejemplo, la gasolinera de Repsol de Chinales ha tenido que inhabilitar los surtidores debido a un error informatico. En este caso, Repsol es la proveedora del carburante y, a su vez, la propietaria, por lo que el sistema de harware es el de la compañía. El aluvión de clientes en todas las estaciones Repsol de España ha sido el causante de este colapso informático que, en los casos más drásticos, ha llevado al cierre del establecimiento.

Sin embargo, la gasolinera Repsol ubicada en el polígono Pedroche sí está funcionando, aunque no sin problemas informáticos, lo que ha ocasionado colas para el repostaje y para el cobro. En este caso, la proovedora es Repsol pero el dueño, una pyme. Su propietario, Santiago Alegre, lamenta la situación y asegura que “las cosas se podrían haber hecho de otra manera y no deprisa y corriendo”. “Las estaciones de servicio tienen un sistema; las petroleras, otro diferente y en nuestro caso dependemos del sistema informático de Repsol”, cuenta Alegre, mientras que una trabajadora intenta realizar el cobro a los clientes, fallos informáticos mediante.

El colapso en el sistema está obligando en estas gasolineras a realizar los descuentos de manera manual, un procedimiento que Alegre desconoce “si va a afectar a cómo o a cuándo podremos cobrar”. A juicio de este empresario, la situación de los elevados precios del carburante no se soluciona “con esto, sino bajando el impuesto de los hidrocarburos”.

Tal y como ocurrió al inicio de la pandemia, cuando se compraba papel higiénico de manera desmesurada y sin sentido, o cuando la guerra en Ucrania llevó a las compras masivas de aceite de girasol, el primer día de descuentos en el combustible también se está viviendo con una actividad muy superior a la producida durante toda la semana. Por eso, Alegre llama a la calma: “El suministro está garantizado y los descuentos estarán mañana, pasado y hasta el 30 de junio. Es increíble que hubiera gente haciendo cola desde las 6:30 o que este jueves vinieran clientes en reserva e hicieran pequeños repostajes”. Este es el caso de una usuaria, que antes de llegar a esta gasolinera había acudido a la de Chinales. Tenía una reserva de 15 kilómetros. Al percatarse del cierre de esta estación, ha acudido a la de Pedroche ya con cinco kilómetros en reserva. El ahorro para esta clienta ha sido de 2,72 euros.

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Córdoba, Rafael Larrea, ha confirmado a este periódico los problemas informáticos en algunas estaciones de Repsol, aunque la tónica general en el resto de gasolineras es la de un mayor aumento de clientes. “Es lógico que los automovilistas quieran aprovecharse ya de estos descuentos”. No obstante, afirma que algunas gasolineras no han abierto durante esta jornada, como la de la Avenida San Carlos, al no poder hacer frente a este descuento.

Tranquilidad es lo que se respira en la estación de servicio de Galp, en Fuente de la Salud. Su sistema informático sí está operando con total normalidad después de haberlo actualizado a contrarreloj. “Ayer por la tarde aún no sabíamos si hoy íbamos a poder abrir porque el decreto es muy genérico en algunas cosas pero, en otras, es muy completo”, explica Marina, una de las cinco propietarias de esta gasolinera. En el ticket, por ejemplo, debe aparecer el precio actual del carburante y, al final de la factura, una aclaración que haga saber al cliente que el descuento se produce en base a un decreto.

Uno de los problemas a los que se están enfrentando los empresarios es que los monolitos reflejan los precios de los carburantes sin el descuento aplicado. “Así lo deja estipulado el decreto: no se pueden cambiar los rótulos”, apunta Marina, un hecho que puede llevar a confusión. Es el caso de un cliente que ha acudido a esta estación de servicio, quien, al repostar medio depósito de su vehículo, se ha mostrado enfadado: “Mira, el precio es el mismo”. Hay que recordar que el descuento se aplica siempre en el momento de cobro.

Al igual que en la gasolinera de Pedroche, en la de Fuente de la Salud también han notado durante toda la semana un descenso considerable de clientes. Cuenta la empresaria que “clientes muy fieles, que suelen echar entre 20 o 30 euros, durante estos días han venido y echaban cinco o diez euros”. Cuestión a parte, apunta, será cuándo Hacienda realizará los pagos de estos primeros días y los futuros adelantos. “En esta gasolinera se consumen 9.000 litros diarios, que son 1.800 euros que, de momento, tenemos que adelantar nosotros”. Cabe señalar que las gasolineras podrán empezar a pedir desde este viernes el anticipo a la Agencia Tributaria de las bonificaciones al combustible aprobadas por el Gobierno y Hacienda prevé empezar a transferir el dinero a partir de la próxima semana.

El formulario se publicará en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y en él las estaciones de servicio únicamente tendrán que cumplimentar los datos de identificación y un número de cuenta bancaria en la que debe abonarse el adelanto. Para presentar el formulario se requiere autenticación con el sistema Clave o certificado electrónico.

Anticipo máximo de dos millones

Estos anticipos a cuenta podrán solicitarse por el importe máximo de la bonificación que correspondería al 90% del volumen medio mensual de los productos incluidos en el ámbito objetivo de la bonificación que haya vendido la estación de servicio en el año 2021, de acuerdo con lo reportado al censo de empresas que realizan las ventas directas a los consumidores finales. Las gasolineras podrán pedir este viernes el anticipo de la bonificación, que empezarán a cobrar la próxima semana en el Real Decreto-ley para la industria intensiva en consumo de gas y para el sector del transporte.