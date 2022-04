Los taxistas de Córdoba cierran su gasolinera hasta que el Gobierno “garantice la devolución” del descuento

La gasolinera del Centro del Taxi de la asociación mayoritaria de taxistas de Córdoba (Autacor) permacece cerrada desde las 00:00 de este viernes y así estará hasta que el Gobierno les garantice la devolución del descuento de 20 céntimos por litro que se aplica desde este 1 de abril para los usuarios. Esta gasolinera vende el combustible sin margen comercial, a precios más bajos, de manera que la asociación sostiene que no tienen recursos “para hacer de prestamistas del Gobierno”.

Así lo ha explicado a Cordópolis el presidente de la Autacor, Miguel Ruano, quien ha apuntado que, cada semana, la gasolinera del Centro del Taxi compra y distribuye tres camiones con 25.000 litros cada uno de gasoil y gasolina, por lo que aplicando el descuento se elevaría a 15.000 euros el dinero que deberían adelantar solo en ese periodo. A ello se suma el gas para los taxis -ocho camiones de GLP a la semana a razón de 1.000 euros de descuento-, con lo que de las cuentas de la asociación en una sola semana se detraerían unos 23.000 euros.

La decisión de cerrar la gasolinera se tomó en asamblea y por unanimidad en la tarde del jueves, ha señalado Ruano, que ha explicado que “tenemos serias dudas y no tenemos recursos para hacer de prestamistas del Gobierno. El Gobierno dice que le prestemos dinero y ya no los devolverá. Hay que sobreentender que hay buena voluntad pero la realidad plasmada en el Boletín oficial del Estado (BOE) son todos dudas. Incluso hay una posibilidad real de no recuperar el dinero”. En ese sentido, cita un párrafo de la disposición en el BOE sobre el descuento en el combustible, que señala que “transcurrido el plazo de un mes desde el fin de la solicitud y sin reintegrar aún el dinero, podrá entenderse como desestimada”. Y, asimismo, criticaba que “a las 10:00 de este viernes. la Agencia Tributaria aún no ha colgado el formulario en su página web”, formulario que deben cumplimentar las gasolineras para pedir que se les devuelva el dinero del descuento que aplicarán a partir de esta jornada.

Por ello, a través de organizaciones como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), los taxistas han elevado preguntas “para que la Agencia Tributaria aclare estos conceptos. No podemos ser fiadores del Gobierno si no hay una garantía absoluta de que el dinero se va a devolver en un plazo aceptable”, sostiene Ruano.

Recuerda que en el Centro del Taxi, “no tenemos ningun beneficio con la venta de gasolina, prestamos ese servicio a los socios, no aplicamos ningún margen” en el precio de venta del combustible, algo de lo que esta gasolinera es “el único caso en Andalucía y no conozco otro en España, que venda combustible sin beneficio”.

Por todo ello, Autacor esperará una respuesta del Gobierno antes de reabrir la gasolinera. “Está en juego la solvencia económica de la asociación”. Mientras, los taxistas de Córdoba deberán abastecerse en el resto de gasolineras, con precios por encima del Centro del Taxi. “Esperamos que esto sea cuestión de días”, confía Ruano.