El Pasaporte Covid lleva a casi 1.600 cordobeses a vacunarse cuando aún no lo habían hecho

La aprobación definitiva del Pasaporte Covid para entrar a locales de ocio, hostelería y restauración, además de a centros sanitarios, ha hecho que en la última semana casi 1.600 cordobeses que todavía no se habían vacunado hayan decidido pensárselo mejor. En los últimos siete días, un total de 1.567 cordobeses que podían haberse protegido ya frente a la Covid 19 han acudido por vez primera a una unidad de vacunación a inyectarse su primera dosis.

Según un análisis de los datos que maneja el gobierno andaluz, aún son 33.900 los cordobeses, aproximadamente, que aún no se han vacunado, cuando podrían haberlo hecho. A todas estas personas se les ha enviado una cita, se les ha recordado por escrito de lo importante que es vacunarse no solo para ellos sino para el resto de la población, pero han decidido no hacerlo. El mayor grupo de edad de cordobeses que rechazan la vacuna está entre los jóvenes de 20 a 29 años. En ese tramo de edad, se ha vacunado ya el 85% de la población, pero aún falta un 15% por hacerlo.

Ahora mismo, en la provincia de Córdoba ya se han vacunado un total de 670.234 personas. En ese grupo se incluye ya a los 8.701 niños de entre nueve y 11 años que han recibido su primera inyección. La población total cordobesa es de algo menos de 780.000 personas. Los que quedan son los casi 34.000 cordobeses que no quieren vacunarse y todos los niños de menos de nueve años en la provincia.

De esos 670.000 cordobeses, 653.760 ya tienen la pauta completa de la vacuna. Además, hay 200.025 cordobeses con la tercera dosis ya. De estos, 167.327 son personas de más de 60 años, los más vulnerables frente a la enfermedad. El resto son trabajadores considerados esenciales.

Andalucía ha administrado 405.073 vacunas en los últimos siete días, 29.770 de ellas para completar la pauta vacunal (segunda dosis de Pfizer, Moderna o Astrazeneca, o una de Janssen) y 281.624 para poner la tercera dosis de refuerzo (Pfizer o Moderna), mientras que esta semana, que ha comenzado a ponerse la vacuna a los menores de once años, se han vacunado 79.444 niños de entre dicha edad y los nueve años.

Así lo detallan los último datos disponibles consultados por Europa Press, que hacen referencia al periodo que va del sábado 11 de diciembre hasta este viernes 17.

Esta semana es la que más vacunas se han puesto en los últimos cuatro meses. Para encontrar una en que se hayan puesto más hay que remontarse a la del 15 de agosto al día 21 (489.393).

Según indica el parte de la Junta de Andalucía, con estas cifras la región tiene al 81,3% de la población con la pauta vacunal completa y al 92,3% de los mayores de 12 años, mientras que el 83,6% de la población y el 93,9% de los mayores de 12 años ha recibido la primera dosis.

De las 7.451.975 personas incluidas en la población diana, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consolidado a enero 2020 y confirmados a Europa Press por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ya se han vacunado con una dosis 7.052.645 andaluces, por lo que todavía faltan 399.330 personas por inocular en la región.